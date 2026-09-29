Tu Samsung tiene una función escondida para usar dos cuentas de WhatsApp en el mismo celular: así se activa

Manejar más de una cuenta en la misma app suele ser un dolor de cabeza en plataformas que no lo permiten de forma directa (como WhatsApp): hay que cerrar sesión, volver a iniciarla, y así más de una vez. Pero los celulares Samsung, a través de su sistema operativo One UI, tienen una solución para esto llamada Dual Messenger.

Esta función duplica ciertas apps para que corran dos cuentas por separado en el mismo teléfono, sin necesidad de andar saliendo y entrando de cada perfil.

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¿Cómo activar Dual Messenger para clonar WhatsApp en un Samsung?

Para activar Dual Messenger en Samsung debes ir a “Ajustes”. Desde ahí encontrar “Funciones avanzadas”, y dentro de esa sección “Dual Messenger”. Al entrar, se despliega un listado con las apps del teléfono que admiten esta duplicación —WhatsApp, Facebook, Telegram y Messenger, entre otras— y finalmente activar el interruptor de la aplicación que se quiera clonar.

Apenas se activa ese interruptor en el Galaxy, aparece una ventana que pregunta si se quiere instalar una segunda copia de la app, totalmente independiente de la original. Al confirmar con “Instalar”, también queda la posibilidad de elegir “Usar lista de contactos separada”, una opción pensada para quienes prefieren que la copia clonada tenga su propia agenda, distinta de la principal.

La función Dual Messenger evita tener que cerrar sesión para alternar entre dos cuentas en Samsung.

¿Cómo reconocer la aplicación clonada en el celular?

Terminado ese proceso, en el menú de aplicaciones va a aparecer una nueva versión de la app que se eligió clonar. No hay que confundirla con la original: tiene el mismo ícono, pero con un pequeño marcador azul en una de sus esquinas que la identifica como la copia.

Con esta función de Samsung activa, alguien puede tener separados por completo distintos perfiles dentro del mismo celular, sin depender de cerrar sesión ni tener que tener dos equipos.

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