Desalojan a alumnos de una secundaria en Torreón, Coahuila, tras disparos en inmediaciones; reportan heridos

En Torreón, Coahuila, desalojaron a los alumnos de la Escuela Secundaría Número 13, luego de un ataque de arma de fuego en las inmediaciones del plantel educativo. Al momento, se reportan al menos cuatro heridos; sin embargo, no hay confirmación oficial de las autoridades.

Medios locales también hablan de detenidos durante la mañana de este jueves 1 de octubre, luego de la intensa movilización de policías y cuerpos de emergencia.

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¿Qué pasó en la secundaria de Torreón, Coahuila, hoy?

Alrededor de las 09:00 horas (tiempo local), comenzó la detonación de armas de fuego; sin embargo, durante los primeros minutos corrió la versión de que se trataba de bombas molotov.

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