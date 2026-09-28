Tus apps están consumiendo tus datos aunque no las abras: el ajuste de tu Samsung que lo evita

Quedarte sin MB a mitad de mes porque tus aplicaciones siguen consumiendo megas en segundo plano es un problema bastante común. Para no agotar el paquete de datos antes de tiempo, los teléfonos Galaxy incluyen la función Ahorro de datos, un ajuste que bloquea el consumo de red en segundo plano y permite elegir exactamente qué aplicaciones tienen permiso para usar los datos móviles de tu Samsung.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo activar el Ahorro de datos en un Samsung y qué revisar antes?

Activar el ahorro de datos en un celular Samsung es más sencillo de lo que crees. En su página de soporte, Samsung explica cómo es el procedimiento y sugiere verificar que tanto el software del dispositivo como las aplicaciones estén actualizados a la última versión antes de aplicar este ajuste. Para actualizar el software del equipo, hay que ir a “Ajustes”, luego a “Actualización de software” y tocar “Descargar e instalar”. Desde ahí, se puede instalar la actualización de inmediato o programarla para más adelante.

Una vez actualizado el equipo, llega el momento de activar el “Ahorro de datos” en tu Samsung. Según explica la marca, esta función ayuda a reducir el consumo al evitar que las aplicaciones utilicen datos en segundo plano.

Para activarla, hay que abrir la aplicación “Ajustes” y tocar “Conexiones”, luego seleccionar “Uso de datos” y tocar “Ahorro de datos”. El último paso es presionar el interruptor junto a “Activar ahora”.

Cómo activar el Ahorro de datos en Samsung (Samsung)

¿Se puede elegir qué apps siguen usando datos en tu Samsung?

Samsung permite elegir qué aplicaciones de tu celular siguen usando datos móviles incluso con el Ahorro de datos activado. Para dar ese permiso, hay que tocar “Permitir aplicación mientras el Ahorro de datos está activado”, y luego activar el interruptor junto a cada aplicación elegida.

También es posible llegar a esas mismas opciones por otro camino: yendo a “Ajustes”, luego a “Aplicaciones”, seleccionando la aplicación en cuestión, entrando a “Datos móviles” y activando ahí la opción “Permitir aplicación mientras el Ahorro de datos está activado”. Así, tu Samsung sigue conectado solo donde tú decidas, sin gastar de más en el resto de las apps.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.