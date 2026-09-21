Bodega Aurrera pone a precio de no creer el refrigerador Midea de 7 Pies semiautomático que sorprende a todos por su congelador interior: $2,400 de descuento y hasta 12 MSI

El refrigerador Midea MRD190CCDLSW de 7 pies cúbicos dentro del catálogo Bodega Aurrera es ideal para los que buscan equipar un departamento nuevo, sumar un refrigerador auxiliar en la sala familiar o instalar una unidad compacta en la oficina. El producto, con valor actual de $4,499 pesos, cuenta con acabado premium en color negro y compartimento congelador interior integrado dentro de una sola puerta.

Este modelo tiene un precio original de catálogo de $6,899 pesos, con un ahorro directo de $2,400 menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 12 meses sin intereses con pagos de $374.92 pesos cada uno, plan verificable matemáticamente equivalente al precio de contado sin cargos adicionales.

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Características del refrigerador Midea MRD190CCDLSW en Bodega Aurrera

La característica más destacada de este refrigerador es la combinación de formato compacto de 7 pies cúbicos junto con la estética premium en color negro y el compartimento congelador interior integrado que ofrece varias ventajas prácticas complementarias frente a los refrigeradores convencionales del segmento accesible del mercado mexicano. El compartimento congelador interior superior dentro de la misma puerta permite almacenar productos congelados básicos como cubos de hielo, helados individuales, verduras congeladas o proteínas para consumo semanal sin necesidad de adquirir un congelador adicional separado.

Refrigerador Midea 7 pies en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Su estética premium en color negro representa una diferencia visual notable frente el estándar blanco del segmento accesible. El sistema semiautomático requiere descongelación manual periódica según la acumulación de escarcha. El refrigerante R600a ecológico cumple con las regulaciones ambientales recientes en materia de refrigerantes para equipos domésticos accesibles.

Entre sus características destacan:

Marca Midea modelo MRD190CCDLSW

modelo Capacidad 7 pies cúbicos (198 litros aproximados)

(198 litros aproximados) Color negro premium

premium Tipo refrigerador una puerta semiautomático

semiautomático Compartimento congelador interior superior integrado

interior superior integrado Sistema de descongelación semiautomático (manual periódica)

(manual periódica) Compresor Midea eficiente

eficiente Anaqueles removibles interior

interior Cajón para verduras integrado

integrado Refrigerante R600a ecológico

ecológico Voltaje 127V estándar

Garantía oficial Midea México

El refrigerador cuenta con garantía oficial Midea México cubriendo defectos de fabricación en el sistema de refrigeración, compresor, sistemas electrónicos internos, anaqueles y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar del segmento línea blanca suele incluir un año en partes generales y período extendido en el compresor Midea según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento convencional. Se recomienda dejar reposar el equipo durante 4 a 6 horas después de la instalación antes de conectarlo a la corriente eléctrica para permitir que los fluidos internos se estabilicen adecuadamente.

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