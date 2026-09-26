Costco vende disfraz completo de Catrina para niños en $699: incluye sombrero con velo y maquillaje

Costco tiene disponible el disfraz de Catrina para niños a menos de $700 pesos. El producto viene en distintos colores y diseños, y está disponible en tres tallas diferentes. Esto es lo que cuesta el disfraz para el Día de Muertos en la tienda y sus características.

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¿Cuánto cuesta el disfraz de Catrina para niños de Costco y qué incluye?

El disfraz de Catrin y Catrina tiene un valor de $699 pesos en Costco. Según describe la ficha de producto, el disfraz incluye sombrero con velo y maquillaje, además de la vestimenta principal.

La tienda presenta la propuesta como una forma de vestir las tradiciones “de colores y diversión” para la temporada de Día de Muertos, con distintos modelos disponibles para elegir según el gusto de cada niño. El producto se vende en una sola pieza y está disponible en varios modelos, cada uno con su propio diseño y combinación de colores. Además, se puede conseguir en tres tallas diferentes de 4, 6 y 8 años.

Costco ofrece distintos modelos de disfraz de Catrina, en variados colores y diseños. (Costco)

¿Por qué La Catrina es un ícono del Día de Muertos en México?

La Catrina es un personaje creado por el pintor, ilustrador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, originario de Aguascalientes, según explica el Gobierno de México. Es la figura que más se asocia al Día de Muertos y a la muerte en general dentro de la cultura mexicana, y se ha convertido en uno de los íconos con los que México es reconocido en todo el mundo.

Actualmente, La Catrina es la imagen más representativa del Día de Muertos y del país, y es uno de los disfraces y maquillajes más utilizados durante esta temporada. Según señala la fuente, el personaje dejó de ser un simple dibujo en papel para convertirse en un elemento vivo de la cultura mexicana.

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