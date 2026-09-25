¡Atención fans de la magia! La firma Realme lanzó una edición especial del Realme 16 Pro 5G, a la que han bautizado Harry Potter Edition.

El equipo que ha maravillado a más de uno forma parte de una colaboración entre Realme y Warner Bros Discovery Global Consumer Products y su objetivo va más allá de colocar el nombre de Harry Potter sobre un smartphone: el diseño, la interfaz y hasta la caja fueron modificados para recrear elementos de Hogwarts.

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¿Dónde conseguir el Realme 16 Pro Harry Potter en México?

La edición es limitada: se fabricaron 5,000 unidades para todo el mundo. En México, el modelo llegó al mercado el 21 de septiembre mediante Mercado Libre, con una configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su precio reportado para este mercado es de $14,999 pesos mexicanos.

¿Cómo es el Realme 16 Pro de Harry Potter?

El realme 16 Pro Edición Harry Potter presenta la primera Tecnología Quadra de Detección de Luz y Cambio de Color del mundo, un innovador Hogwarts Crest Glow Wonder, que revela los colores exclusivos de las cuatro casas de Hogwarts bajo la luz del sol. Junto con una caja de regalo de edición limitada con temática de la escuela de magia.

Realme se empeñó en que el teléfono parezca un objeto que podría haber salido de la maleta de un alumno antes de subir al Expreso de Hogwarts. La parte trasera luce un acabado marrón con tacto de piel y un patrón geométrico que recuerda al ajedrez mágico de Harry Potter y la piedra filosofal. En el centro aparece el emblema del colegio, mientras que las cámaras hacen un guiño a los ojos de Hedwig.

Para reunir a más fans en la celebración “Welcome to Hogwarts”, realme organizó un innovador evento de lanzamiento pop-up en varias ciudades del mundo. El recinto fue diseñado para que los visitantes sintieran de inmediato que habían entrado al mundo mágico.

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