Bodega Aurrera remata el refrigerador Mabe de 10 Pies más buscado del sitio: con despachador de agua, ahorro de energía y $4,700 de descuento

Si estás buscando un refrigerador con despachador de agua y buen ahorro de energía, este modelo Mabe de 10 pies es una buena alternativa. El electrodoméstico está con un descuento de $4,700 pesos sobre su precio original en Bodega Aurrera. El equipo forma parte de la sección “Lo más buscado” del sitio, y cuenta con tecnología para ahorrar hasta 25% de energía.

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¿Cuánto cuesta el refrigerador Mabe en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

El refrigerador Mabe costaba inicialmente $12,399 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $7,699 pesos, es decir, con una rebaja de $4,700 pesos.

Para quienes prefieran pagar en diferido, hay opciones de hasta 18 meses sin intereses. Las mensualidades disponibles, según indica Bodega Aurrera en su sitio web, son:

3 MSI de $2,566.33

6 MSI de $1,283.17

9 MSI de $855.44

12 MSI de $641.58

18 MSI de $427.72

La tecnología Home Energy Saver del refrigerador a la venta en Bodega Aurrera permite ahorrar hasta 25% de energía. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene este refrigerador Mabe de 10 Pies a la venta en Bodega Aurrera?

El refrigerador Mabe, identificado con el modelo RMA250FYMRQ0, tiene una capacidad de 250 litros y cuenta con tecnología Home Energy Saver, que permite ahorrar hasta 25% de energía. Según describe la ficha de producto en Bodega Aurrera, el equipo “conserva tus alimentos frescos como el primer día” gracias a su sistema Total Fresh Flow.

El equipo incluye despachador de agua, jaladera tipo full grip y luz interior en el enfriador. Cuenta además con huevera, dos parrillas de cristal templado, un cajón legumbrero con tapa de cristal y una charola para hielos en el congelador. En total, tiene 6 anaqueles grandes y profundos y 1 cajón.

En cuanto a especificaciones técnicas, el refrigerador funciona con 115 volts, pesa 46 kilogramos y es de instalación independiente. Está disponible en color plata.

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