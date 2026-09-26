En México y en muchos países del mundo existen supersticiones o prácticas esotéricas ligadas al Halloween y a los gatos negros se les asocia con la magia negra y la brujería, por eso muchos refugios y rescatistas piden tener cuidado con estas especies.

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¿Por qué a los gatos negros se les asocia con la brujería?

En la Edad Media a los gatos se les consideraban símbolos de brujería y mala suerte y se creía que las brujas se transformaban en estos felinos.

Con el paso del tiempo los gatos negros se convirtieron en una especie asociada al misterio y lo sobrenatural y en la actualidad hay personas que consideran que los gatos negros son de mala suerte y en casos más extremos los utilizan para hacer rituales esotéricos en octubre.

¿Cómo cuidar a los gatos negros en octubre?

Durante esta temporada es muy común que aumenten las solicitudes para adoptar gatos negros, por ello los refugios y rescatistas suspenden las adopciones en esta temporada.

Además, a las personas que tienen gatos negros se les recomienda asegurarse de que sus mascotas permanezcan dentro de casa.

Tener un gato como mascota es una gran experiencia pues son animales cariñosos, juguetones y con una personalidad misteriosa.

Adoptar a un gato negro es un acto de bondad pues justamente por las supersticiones son los que mas tardan en encontrar un hogar en los refugios.

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