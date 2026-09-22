Bodega Aurrera remata proyector portátil Samsung con $10,500 pesos de ahorro: el equipo es compacto, liviano y se puede comprar en hasta 12 MSI

Bodega Aurrera tiene una promoción pensada para quienes buscan consumir contenido en diferentes lugares sin necesidad de trasladar el televisor de un lado a otro. El proyector portátil Samsung The Freestyle 2da Gen, en color blanco, está ahora con un descuento de $10,500 pesos sobre su precio original. El equipo cuenta con resolución Full HD y un diseño pensado para adaptarse a distintos espacios.

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¿Cuánto cuesta el proyector Samsung en Bodega Aurrera y qué opciones hay de pago en diferido?

El proyector portátil Samsung costaba inicialmente $19,999 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $9,499 pesos, es decir, con una rebaja de $10,500 pesos.

El equipo se puede financiar hasta en 12 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $3,166.33

6 MSI de $1,583.17

9 MSI de $1,055.44

12 MSI de $791.58

Bodega Aurrera ofrece el proyector con hasta 12 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene este proyector portátil Samsung a la venta en Bodega Aurrera?

El Samsung The Freestyle 2da Gen es un proyector compacto que permite proyectar imágenes y videos sobre distintas superficies, tanto en interiores como en exteriores. Según describe la ficha de producto en Bodega Aurrera, el equipo “ofrece una experiencia visual versátil y portátil”.

El proyector es compatible con diversas fuentes multimedia. Su diseño moderno y ligero permite transportarlo con facilidad y ajustarlo según las necesidades de cada usuario. La imagen se proyecta en resolución Full HD, lo que garantiza mayor nitidez y claridad.

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