Costco remata pantalla Samsung MiniLED 4K de 75 pulgadas con cupón de $5,000 vigente hasta el 20 de septiembre

Renovar la pantalla principal de la sala familiar con un modelo XXL premium de última generación implica generalmente un desembolso considerable dentro del segmento MiniLED 4K con inteligencia artificial integrada. Costco tiene disponible durante los próximos días una alternativa importante para audiencia socio con este requerimiento específico: la pantalla Samsung MiniLED 4K Smart TV de 75 pulgadas con función Vision AI, disponible mediante cupón de descuento aplicable directamente en la caja.

Este modelo se cotiza actualmente en $14,999 pesos con el cupón aplicado sobre el precio original de $19,999 pesos, ahorro directo de $5,000 pesos para socios activos. La promoción está vigente del 7 al 20 de septiembre de 2026 y aplica exclusivamente para socios con membresía Costco activa hasta agotar existencias.

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Samsung Pantalla 75 pulgadas Miniled en Costco (Costco)

Características destacadas de la pantalla Samsung MiniLED 4K 75 pulgadas

La característica más destacada de esta pantalla es la combinación de tecnología MiniLED junto con la función Samsung Vision AI, configuración premium que ofrece varias ventajas prácticas complementarias frente a los paneles LED convencionales del segmento accesible. El panel MiniLED integra miles de LED miniaturizados como fuente de retroiluminación, característica técnica que permite generar mejor contraste local, negros más profundos y máxima intensidad en zonas brillantes, con resultado visible durante la reproducción de contenido HDR premium en plataformas de streaming.

La función Samsung Vision AI aplica inteligencia artificial para analizar el contenido en tiempo real y ajustar automáticamente parámetros de brillo, contraste, color y nitidez según la escena reproducida, característica editorial que amplifica la experiencia audiovisual sin necesidad de configuración manual por parte del usuario. Su tamaño de 75 pulgadas representa el formato XXL premium ideal para salas amplias con distancia de visualización superior a los tres metros, común en configuraciones familiares mexicanas con espacios generosos.

Entre sus características destacan:

Marca Samsung categoría Smart TV

categoría Smart TV Tamaño 75 pulgadas formato XXL premium

formato XXL premium Resolución 4K UHD (3840 x 2160 píxeles)

(3840 x 2160 píxeles) Tecnología de panel MiniLED con miles de LED

con miles de LED Función Samsung Vision AI con inteligencia artificial

con inteligencia artificial Sistema operativo Tizen OS Samsung

Samsung Soporte HDR premium

premium Conectividad HDMI 2.1 para gaming y deportes

para gaming y deportes Wi-Fi y Bluetooth integrados

y integrados Compatible con Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, YouTube

Sistema Samsung TV Plus con canales gratuitos

con canales gratuitos Audio con sistema Dolby integrado

integrado Control mediante Samsung SmartThings

Garantía oficial Samsung México

La pantalla cuenta con garantía oficial Samsung México de 12 meses cubriendo defectos de fabricación del panel MiniLED, sistemas electrónicos internos, sistema Tizen, conectividad Wi-Fi y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura aplica siempre que la compra se realice directamente con Costco como distribuidor autorizado, por lo que conviene conservar el ticket de compra oficial. Es importante mencionar que la promoción es exclusiva para socios Costco activos con membresía vigente y aplica únicamente del 7 al 20 de septiembre de 2026 o hasta agotar existencias según lo que ocurra primero, motivo por el cual audiencia decisora debe considerar los últimos días de vigencia disponible para aprovechar el cupón de descuento antes de que la oferta expire.

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