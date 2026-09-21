Costco remata la novedosa pantalla Samsung de 75″ que funciona como TV y obra de arte decorativa: tiene $7,000 de descuento y la oferta vence el 27 de septiembre

Costco tiene disponible la pantalla Samsung Neo QLED The Frame Pro de 75 pulgadas, con marco incluido, con un descuento de $7,000 pesos sobre su precio original. Pero la oferta es por tiempo limitado y quedan pocos días para adquirir el producto en rebaja.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung The Frame Pro en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

La pantalla Samsung, identificada con el modelo QN75LS03HWFXZX, costaba inicialmente $44,999 pesos en Costco, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $37,999 pesos, es decir, con una rebaja de $7,000 pesos sobre su valor original.

Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: válida del 14 al 27 de septiembre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias. Para quienes compren online, el precio incluye el envío.

El diseño minimalista del marco busca integrarse con la decoración del hogar. El modelo está en rebaja en Costco. (Costco)

¿Qué características tiene esta pantalla Samsung que funciona como obra de arte?

Esta pantalla Samsung a la venta en Costco es de 75 pulgadas y cuenta con pantalla mate, pensada para reducir los reflejos y apreciar mejor las texturas del contenido y de las obras de arte que se muestren en ella.

El diseño de este modelo, según describe la marca, es “elegante, minimalista y moderno” y cuenta con marco blanco, pensado para integrarse con la decoración del hogar.

Una de sus funciones destacadas es el Modo Arte, que permite mostrar una galería propia con grandes obras o fotografías personales cuando la pantalla está apagada como televisor; encendida, funciona como un Smart TV convencional.

El equipo también incorpora un sensor de movimiento: detecta cuando alguien entra a la habitación y se enciende automáticamente para mostrar las obras de arte, y se apaga cuando detecta que la persona salió, con el fin de ahorrar energía.

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