Costco remata la novedosa pantalla Samsung de 75″ que funciona como TV y obra de arte decorativa: tiene $7,000 de descuento y la oferta vence el 27 de septiembre

Costco tiene disponible la pantalla Samsung Neo QLED The Frame Pro de 75 pulgadas, con marco incluido, con un descuento de $7,000 pesos sobre su precio original. Pero la oferta es por tiempo limitado y quedan pocos días para adquirir el producto en rebaja.
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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung The Frame Pro en Costco y hasta cuándo dura la oferta?
La pantalla Samsung, identificada con el modelo QN75LS03HWFXZX, costaba inicialmente $44,999 pesos en Costco, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $37,999 pesos, es decir, con una rebaja de $7,000 pesos sobre su valor original.
Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: válida del 14 al 27 de septiembre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias. Para quienes compren online, el precio incluye el envío.
¿Qué características tiene esta pantalla Samsung que funciona como obra de arte?
Esta pantalla Samsung a la venta en Costco es de 75 pulgadas y cuenta con pantalla mate, pensada para reducir los reflejos y apreciar mejor las texturas del contenido y de las obras de arte que se muestren en ella.
El diseño de este modelo, según describe la marca, es “elegante, minimalista y moderno” y cuenta con marco blanco, pensado para integrarse con la decoración del hogar.
Una de sus funciones destacadas es el Modo Arte, que permite mostrar una galería propia con grandes obras o fotografías personales cuando la pantalla está apagada como televisor; encendida, funciona como un Smart TV convencional.
El equipo también incorpora un sensor de movimiento: detecta cuando alguien entra a la habitación y se enciende automáticamente para mostrar las obras de arte, y se apaga cuando detecta que la persona salió, con el fin de ahorrar energía.
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