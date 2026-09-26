El grosor exacto que debe tener el antiadherente de tu sartén en la cocina para ser legal en México

Comprar una sartén con recubrimiento antiadherente para renovar la cocina implica cumplir requisitos técnicos específicos que muchos suelen desconocer, pero que están regulados oficialmente en México desde 2019 mediante una norma verificable publicada en el Diario Oficial de la Federación. La NOM-225-SCFI-2019 establece las especificaciones mínimas de seguridad y los métodos de prueba obligatorios para utensilios domésticos con recubrimiento antiadherente comercializados en territorio mexicano, incluyendo el grosor mínimo específico del recubrimiento y los materiales base permitidos para fabricación.

Según la información oficial publicada por el Diario Oficial de la Federación y la información oficial complementaria de NYCE (organismo oficial acreditado de certificación en México), la NOM-225-SCFI-2019 aplica obligatoriamente a fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores de utensilios domésticos con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos en territorio mexicano.

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Qué establece la NOM-225-SCFI-2019 sobre el grosor del antiadherente

La norma oficial mexicana establece especificaciones técnicas verificables oficiales sobre el grosor mínimo del recubrimiento antiadherente que debe cumplir cualquier sartén comercializada legalmente en México según los métodos de prueba oficiales aplicables al segmento utensilios de cocina con recubrimiento antiadherente:

Grosor mínimo del recubrimiento antiadherente : 20 micrómetros en aplicaciones típicas de sartenes con recubrimiento tipo PTFE

: en aplicaciones típicas de sartenes con recubrimiento tipo PTFE Espesor total del sistema antiadherente (imprimación, capa intermedia y capa final): generalmente entre 20 y 40 micrómetros según método de aplicación específico

(imprimación, capa intermedia y capa final): generalmente según método de aplicación específico Métodos de prueba obligatorios con análisis de laboratorio verificable por organismo acreditado como NYCE

con análisis de laboratorio verificable por organismo acreditado como NYCE Emisión de certificado oficial que garantiza cumplimiento con la norma vigente

que garantiza cumplimiento con la norma vigente Seguimiento posterior para asegurar la conformidad de productos comercializados en territorio mexicano

para asegurar la conformidad de productos comercializados en territorio mexicano Título oficial completo: Seguridad de artículos de uso doméstico Utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos Especificaciones y métodos de prueba

Sartenes Distintos tipos de sartenes. (Chat GPT)

El objetivo principal de esta especificación técnica es garantizar la seguridad del consumidor durante el uso cotidiano del utensilio de cocina en contacto directo con los alimentos preparados en el hogar mexicano promedio, evitando riesgos asociados con recubrimientos deficientes que puedan liberar sustancias potencialmente nocivas o desprenderse durante la cocción prolongada.

Los tipos de utensilios que cubre la NOM-225-SCFI-2019

La norma oficial mexicana clasifica los utensilios de cocina con recubrimiento antiadherente según la profundidad específica del recipiente:

Sartenes : profundidad mínima de 3 centímetros y no mayor a 10 centímetros

: profundidad mínima de 3 centímetros y no mayor a 10 centímetros Otros utensilios : profundidad menor a 3 centímetros o mayor a 10 centímetros

: profundidad menor a 3 centímetros o mayor a 10 centímetros Cubre cazuelas, ollas, freidoras, planchas y comales con recubrimiento antiadherente

con recubrimiento antiadherente Aplica a utensilios que se utilicen para cocinar, freír o calentar alimentos

alimentos Aplica a utensilios en contacto directo con los alimentos preparados

Esta clasificación oficial permite identificar rápidamente si el utensilio de cocina que planea adquirir se encuentra dentro del alcance específico de la norma NOM-225-SCFI-2019 según la profundidad específica del recipiente y la finalidad principal declarada por el fabricante.

Materiales base permitidos y prohibidos según la norma

La NOM-225-SCFI-2019 establece expresamente los materiales base (sustratos) que se permiten en la fabricación de utensilios de cocina con recubrimiento antiadherente comercializados legalmente en territorio mexicano, así como los materiales prohibidos por riesgos verificables:

Materiales base permitidos : aluminio, acero, acero inoxidable, hierro, cerámica, vidrio o cualquier material derivado de los anteriores

: aluminio, acero, acero inoxidable, hierro, cerámica, vidrio o cualquier material derivado de los anteriores Excepción específica : se permite el uso de acero cuando cuente con recubrimiento porcelanizado u otro equivalente que cumpla con la NOM-225-SCFI-2019

: se permite el uso de acero cuando cuente con recubrimiento porcelanizado u otro equivalente que cumpla con la NOM-225-SCFI-2019 Materiales base prohibidos: hojalata, lámina de acero galvanizada, lámina de acero con recubrimiento 55 por ciento aluminio-cinc u otros materiales incompatibles que representen riesgos verificables para el usuario final

Los materiales prohibidos representan riesgos específicos verificables de contaminación de los alimentos, liberación de sustancias metálicas potencialmente nocivas durante la cocción prolongada o desprendimiento del recubrimiento antiadherente durante el uso cotidiano familiar en el hogar mexicano promedio.

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