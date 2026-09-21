Walmart y Bodega Aurrera ofrecen empleo formal para adultos mayores con credencial INAPAM con sueldos de $9582 pesos

Miles de personas de la tercera edad en México tramitan su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) únicamente por los descuentos en transporte, salud o predial, sin saber que ese mismo documento funciona como llave de acceso a un empleo formal. A través del programa Vinculación Productiva del INAPAM, el instituto actúa como puente entre los adultos mayores y empresas privadas que buscan cubrir vacantes operativas y de atención al cliente con sueldos de $9,582 pesos mensuales.

Entre las compañías que participan en el esquema se encuentran cadenas de autoservicio como Walmart y Bodega Aurrerá, donde los adultos mayores pueden incorporarse a la nómina en puestos remunerados con prestaciones de la Ley Federal del Trabajo y no solo como empacadores voluntarios.

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¿Cómo funciona el programa Vinculación Productiva del INAPAM en Walmart y Bodega Aurrerá?

El esquema opera bajo dos modalidades distintas y no deben confundirse entre sí. La primera es el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, una actividad sin relación laboral subordinada en la que el ingreso proviene únicamente de las propinas que otorgan los clientes en tiendas como Walmart o Bodega Aurrerá, con un horario que no rebasa las seis horas diarias.

La segunda modalidad, distinta y más relevante para quienes buscan un ingreso fijo, es la incorporación formal a la nómina en áreas operativas y de atención de estas mismas cadenas, así como en otras empresas comerciales y de servicios que colaboran con el instituto.

En esta segunda vía, la persona adulta mayor firma un contrato como cualquier otro trabajador, con horario definido, prestaciones de ley completas y un sueldo que la empresa contratante fija según el puesto, la jornada y la región del país. El monto de $9,582.47 pesos mensuales que circula asociado a este programa no corresponde a un depósito automático del INAPAM, sino al salario mínimo general vigente en 2026, que es la referencia que utilizan varias de las vacantes formales disponibles dentro del esquema.

Los documentos que debes llevar al módulo de vinculación productiva. (Gunnar Svanberg Skulason/Getty Images)

¿Qué prestaciones y requisitos exige el empleo formal con sueldo de $9,582 pesos?

El trámite de inscripción al programa es completamente gratuito y se realiza de forma presencial en el módulo de vinculación productiva más cercano, en un horario de 8:00 a 14:00 horas. Antes de acudir, conviene reunir la documentación para agilizar el registro.

Requisitos para aplicar:

Tener 60 años de edad o más.

Credencial vigente del INAPAM (original y copia).

Identificación oficial: INE, pasaporte o licencia de conducir.

CURP en original y copia.

Disponibilidad de horario según la vacante de interés.

Una vez presentada la documentación, el solicitante llena una solicitud de inclusión social de INAPAM y sostiene una entrevista con el promotor del programa, quien evalúa su perfil, experiencia laboral y preferencias antes de canalizarlo hacia una empresa con vacantes disponibles. Este paso es determinante, porque el salario final depende del puesto asignado y no existe una cifra única garantizada para todos los participantes.

Entre las prestaciones que deben incluir estos contratos formales destacan el alta inmediata en el IMSS, la prima vacacional, el aguinaldo proporcional o completo según la fecha de ingreso y, para quienes acumulen al menos dos meses de antigüedad en el año, el reparto de utilidades. Algunas vacantes, como las de asesor financiero en instituciones bancarias, piden además educación media superior y facilidad de palabra, mientras que los puestos operativos en autoservicio suelen requerir solo disponibilidad de horario.

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