Walmart rebaja torre de sonido Samsung a menos de $5,000 pesos y con hasta 12 meses sin intereses

Walmart ofrece la torre de sonido Samsung MX-ST40F, en color negro, con un descuento de $600 pesos sobre su precio original. El equipo está diseñado para reproducir contenido multimedia con un sonido que, según describe la marca, se dispersa de manera uniforme.

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¿Cuánto cuesta la torre de sonido Samsung en Walmart y cómo se puede pagar?

La torre de sonido Samsung costaba inicialmente $5,499 pesos en Walmart, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $4,899 pesos, es decir, con una rebaja de $600 pesos.

El equipo se puede financiar hasta en 12 meses sin intereses, o en hasta 8 plazos con la opción de Cashi más aplazo. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $1,633.00

6 MSI de $816.50

9 MSI de $544.33

12 MSI de $408.25

El producto puede recibirse en menos de 24 horas, indica Walmart en su sitio web.

Torre de sonido Samsung El equipo puede financiarse hasta en 12 meses sin intereses en Walmart. (Walmart)

¿Qué características tiene esta torre de sonido Samsung a la venta en Walmart?

Según describe la ficha de producto, la torre de sonido Samsung MX-ST40F “ofrece un sonido natural, con una gran claridad y precisión, que se dispersa de manera uniforme”, asegurando potencia y calidad por igual en la reproducción de contenidos multimedia.

El equipo a la venta en Walmart cuenta con una bocina tipo woofer, pensada para reproducir un amplio espectro de sonidos, tanto voces como notas musicales, ya sea en películas, series o listas de reproducción musicales. También incluye función de manos libres, que permite responder, realizar o ignorar llamadas directamente desde los botones de la bocina, sin necesidad de tocar el teléfono conectado.

La torre está diseñada para usarse tanto en interiores como en exteriores, pensada para mantener un buen desempeño sonoro en cualquier ambiente. Samsung aclara que la duración de la batería depende del uso que se le dé al producto. En cuanto a especificaciones técnicas, el equipo pesa 12.73 kilogramos y mide 31 x 30 x 60.2 centímetros.

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