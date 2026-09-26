Explosión y derrumbe de un edificio residencial de Atenas deja muertos y heridos

Al menos seis personas murieron y otras resultaron heridas después de que un edificio residencial de dos plantas en una zona turística del centro de Atenas se derrumbara tras una explosión que, probablemente esté relacionada con la infraestructura de gas.

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Seis muertos tras una explosión que destruyó un edificio en Atenas, cerca de la Acrópolis

Equipos de emergencias, con la ayuda de perros de rescate, cámaras y sensores, trabajaron intensamente en las labores de búsqueda y rescate y hasta el momento han realizado la recuperación de los cuerpos de seis personas, según informó en rueda de prensa el portavoz de los bomberos, Vassilis Vathrakogiannis.

La unidad de investigación criminal de los bomberos de Grecia también se encontraba en el lugar para identificar la causa de la explosión tras los informes de olor a gas en una zona donde se ubican hoteles y alojamientos de alquiler vacacional.

Rescatistas buscan a pareja de abuelitos y 4 turistas estadounidenses tras la explosión y derrumbe del edificio en Atenas

Los rescatistas siguen retirando los escombros del edificio, ya que buscan a una pareja de adultos mayores que vivían en un apartamento del complejo, además de a cuatro turistas que se alojaban en otro.

Conforme a una fuente policial, los turistas, dos parejas estadounidenses, debían presentarse en el aeropuerto de Atenas a las 3 de la tarde de ayer viernes para tomar un vuelo, pero no aparecieron.

Durante la jornada de este sábado, las ambulancias permanecieron preparadas para trasladar los cuerpos al hospital para su identificación. La explosión ocurrida durante la jornada del viernes destruyó el edificio en Plaka, cerca de algunos de los lugares más visitados de Atenas, como la Acrópolis y el Templo de Zeus, dañando casas, tiendas y coches cercanos y lanzando escombros y cristales rotos a una distancia de hasta tres manzanas.

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