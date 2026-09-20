Costco pone en rebaja el celular Samsung Galaxy A57 de 256GB y diseño ultra delgado con $2,800 de descuento: la promoción vence el 27 de septiembre 2026

El celular Samsung Galaxy A57 de 256GB y diseño delgado se puede comprar con un descuento de $2,800 pesos en Costco. Pero si piensas aprovechar la oferta, debes saber que la promoción vence el 27 de septiembre 2026. El modelo es más delgado y liviano que su antecesor, con acabado de cristal brillante. Así llega el Galaxy A57 a Costco, con descuento y fecha límite marcada.

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¿Cuánto cuesta el Galaxy A57 en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

El Samsung Galaxy A57 bajó de precio en Costco. El valor inicial del modelo era de $10,799 pesos, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $7,999 pesos, es decir, con una rebaja de $2,800 pesos.

Pero es importante tener en cuenta que la promoción es por tiempo limitado: válida del 14 al 27 de septiembre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias. Además de la baja en el precio, la promoción incluye envío.

¿Cuáles son las características destacadas del Galaxy A57 a la venta en Costco?

Según describe la ficha de producto en Costco, el Galaxy A57 5G tiene un diseño delgado y elegante con acabado brillante moderno. El equipo también es más ligero que su modelo anterior, algo que Samsung destaca como una mejora para sostenerlo cómodamente con una sola mano.

En la parte trasera, la cámara triple se eleva sobre un relieve con efecto translúcido, pensado como un elemento visual distintivo del diseño. El acabado de cristal brillante busca imitar el aspecto de la cerámica esmaltada.

El equipo incluye Circle to Search, una función que permite buscar de forma intuitiva cualquier cosa que aparezca en pantalla, además de herramientas de Awesome Intelligence como Object Eraser, Best Face y Edit Suggestion. Las cámaras del equipo están mejoradas tanto para condiciones de día como de noche, incluso con poca luz.

En cuanto a resistencia, el Galaxy A57 a la venta en Costco cuenta con protección IP68 contra suciedad y salpicaduras, un marco sólido y Corning Gorilla Glass Victus+ para mayor durabilidad y resistencia a los arañazos. La batería, según indica Samsung, tiene una duración de hasta dos días de uso.

El soporte de software es otro de los puntos que destaca la marca: el equipo incluye hasta 6 actualizaciones del sistema operativo y hasta 6 años de actualizaciones de seguridad, pensado para mantenerse protegido frente a amenazas durante más tiempo.

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