The Home Depot tiene la batería de cocina Jade Cook de 10 piezas versión profesional a menos de $7,500 pesos: incluye ollas, sartenes y cuchillos

The Home Depot tiene disponible la batería de cocina Jade Chef de 10 piezas a un precio de $7,349 pesos. El set combina ollas, sartenes y cuchillos, todo con recubrimiento antiadherente de polvo de jade.
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¿Cuánto cuesta la batería Jade Chef en The Home Depot y cómo se puede pagar en diferido?
La batería de cocina Jade Chef cuesta $7,349 pesos en The Home Depot y se puede financiar hasta a 12 meses sin intereses, con mensualidades de $612.42 pesos.
Con la tarjeta The Home Depot Banamex, las opciones van desde 6 meses sin intereses con una compra mínima de $6,500 pesos, hasta 18 meses sin intereses a partir de compras de $12,500 pesos. Con otros bancos participantes —entre ellos BBVA, Banorte-IXE, HSBC, Santander, Scotiabank, American Express y Banco Azteca, entre otros— también hay opciones de 6, 12 y hasta 15 meses sin intereses, según el monto de la compra.
¿Qué trae esta batería de cocina Jade Chef y cuáles son sus características?
Esta batería está hecha con recubrimiento cerámico reforzado y polvo de jade antiadherente, algo que permite cocinar sin usar aceite. Según describe la ficha del producto en The Home Depot, no suelta residuos tóxicos en la comida y resiste rayaduras, golpes y altas temperaturas.
Los mangos y las tapas son de acero inoxidable, así que cualquier pieza puede ir directo al horno sin problema. La base reforzada mejora la conducción de calor, buscando una cocción más pareja en cada preparación. Por todo esto, la marca la presenta como su versión profesional.
Las 10 piezas incluidas en esta batería de cocina son:
- un sartén profundo de 24 cm
- un sartén tipo wok de 28 cm
- sartenes de 28 cm, 24 cm y 20 cm
- una cacerola de 20 cm
- una cacerola de 28 cm
- tapas de vidrio de 28 cm, 24 cm y 20 cm
El set también suma cinco cuchillos Jade Cook: uno utilitario de 12.7 cm, uno de chef de 20.32 cm, uno para pan de 20.32 cm, uno para picar de 17.78 cm y uno para pelar de 8.89 cm.
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