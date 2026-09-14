No llames al técnico: Samsung revela cómo borrar el código de error 5C y 5E en lavadoras de carga frontal y carga superior

El código de error 5C y 5E en las lavadoras Samsung advierte un problema de drenaje provocado por el filtro atascado o por una mala instalación en la manguera. El fabricante explica que la falla se elimina fácil limpiando los residuos acumulados y acomodando la salida de agua en modelos de carga frontal y carga superior sin necesidad de recurrir a un especialista.

Revisar la compuerta inferior o la parte trasera del aparato remueve las obstrucciones que bloquean la bomba de expulsión. Este procedimiento sencillo ahorra tiempo de espera y devuelve el funcionamiento normal a la lavadora en pocos minutos y sin desembolsar dinero.

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¿Por qué aparece el código de error 5C y 5E en la lavadora Samsung?

La alerta digital se activa cuando el agua acumulada dentro del tambor no puede salir a tiempo durante el ciclo de lavado o centrifugado. Pequeños objetos olvidados en los bolsillos, monedas, pinzas para el cabello y exceso de pelusas se quedan atrapados en el filtro de la bomba, frenando la salida del agua.

Acomodar la manguera de desagüe también previene el bloqueo del sistema antes de iniciar la limpieza:

Obstrucciones mecánicas: dobleces o torceduras en el tubo plástico impiden el paso fluido del agua hacia el drenaje.

dobleces o torceduras en el tubo plástico impiden el paso fluido del agua hacia el drenaje. Profundidad de inserción: colocar la punta de la manguera entre 15 y 20 centímetros dentro del ducto evita reflujos inesperados.

colocar la punta de la manguera entre 15 y 20 centímetros dentro del ducto evita reflujos inesperados. Seguridad de la puerta: mantener la escotilla mal cerrada detiene de inmediato el motor de la lavadora por protección.

Lavadora Samsung Carga Superior (Gemini)

¿Cómo arreglar el error 5C y 5E en una lavadora Samsung de carga frontal?

Los modelos de carga frontal cuentan con un compartimento en la esquina inferior delantera equipado con un tubo de desagüe de emergencia. Retirar el agua remanente antes de sacar la pieza evita inundar el suelo del cuarto de lavado.

El paso a paso para limpiar el filtro en estos equipos:

Abrir la puerta de acceso frontal, extraer la manguera pequeña y retirar el tapón para vaciar el agua en un balde. Girar el filtro de drenaje hacia la izquierda, presionando el seguro protector si la lavadora lo integra, y jalar la pieza hacia afuera. Lavar la rejilla metálica o plástica con abundante agua corriente y un cepillo de cerdas suaves. Limpiar la cavidad interna con un paño húmedo, reinstalar el filtro girando a la derecha y cerrar la tapa protectora.

Lavadora Samsung (Samsung / Gemini)

¿Cómo solucionar el problema de drenaje en una lavadora de carga superior?

En las unidades de carga superior, el filtro de la bomba se ubica en la zona inferior trasera, justo al lado de la conexión de la manguera. Dado que este diseño no integra manguera de emergencia, conviene colocar toallas sobre el piso antes de desenroscar la tapa.

Girar la pieza hacia la izquierda libera de golpe el agua retenida en la tina. Tallar la superficie con un cepillo pequeño remueve la suciedad pegada en la rosca.

Medir la altura del tubo de descarga entre 90 y 100 centímetros garantiza que la máquina expulse el agua con la presión adecuada. Conectar el equipo a la toma eléctrica y presionar el botón de inicio borra el código del tablero para volver a lavar.

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