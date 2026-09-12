Costco rebaja set de sartenes Westinghouse a $1,799 pesos: son antiadherentes y aptas para todo tipo de estufas

Los hogares mexicanos que buscan renovar sartenes específicos sin adquirir baterías completas frecuentemente optan por sets de dos o tres piezas de mayor tamaño que cubran las necesidades cotidianas de cocción para familias medianas. Costco tiene disponible durante los próximos días una alternativa importante para audiencia con este requerimiento específico: el set de sartenes Westinghouse de 24 y 30 centímetros con recubrimiento cerámico blanco y exterior de acero inoxidable.

Este set se cotiza actualmente en $1,799 pesos cuando su precio de catálogo era de $1,999 pesos, precio accesible para audiencia socio Costco que busca renovar sartenes con recubrimiento cerámico alternativo al antiadherente tradicional. La promoción está vigente del 7 al 13 de septiembre de 2026 y aplica exclusivamente para socios con membresía Costco activa.

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Características destacadas del set de sartenes Westinghouse

La característica más destacada de este set es la combinación de recubrimiento cerámico blanco interior, exterior de acero inoxidable y compatibilidad con inducción, configuración premium que ofrece tres ventajas prácticas: recubrimiento alternativo al antiadherente tradicional PTFE, durabilidad y estética premium del acero inoxidable.

Westinghouse Set de Sartenes en Costco (Costco)

El set incluye dos sartenes de tamaño complementario (24 y 30 centímetros de diámetro), cantidades adecuadas para cubrir las necesidades básicas de cocción cotidiana: la sartén de 24 cm ideal para porciones individuales o parejas y la de 30 cm, apropiada para preparaciones familiares o cantidades múltiples. El recubrimiento cerámico ofrece fácil limpieza con agua jabonosa, esponja suave, cocción con muy poca cantidad de aceite y libre de PFOA.

Entre sus características destacan:

Marca Westinghouse set completo

set completo 2 sartenes de 24 cm y 30 cm

de 24 cm y 30 cm Recubrimiento interior de cerámica blanca

Exterior de acero inoxidable

Libre de PFOA (ácido perfluorooctanoico)

(ácido perfluorooctanoico) Compatible con inducción + gas + eléctricas + vitrocerámica

+ gas + eléctricas + vitrocerámica Limpieza sencilla con agua jabonosa y esponja suave

Uso con poca cantidad de aceite

Sartén 24 cm ideal para porciones individuales

Sartén 30 cm apropiada para familias

Ideal para familias medianas mexicanas

El set cuenta con garantía oficial del fabricante Westinghouse cubriendo defectos de fabricación en el recubrimiento cerámico interior, exterior de acero inoxidable, mangos y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante para esta línea específica. La cobertura aplica siempre que la compra se realice directamente con Costco como distribuidor autorizado, por lo que conviene conservar el ticket de compra oficial. Es importante mencionar que la promoción es exclusiva para socios Costco activos con membresía vigente y aplica únicamente del 7 al 13 de septiembre de 2026 o hasta agotar existencias según lo que ocurra primero.

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