Liverpool remata celular Motorola por poco más de $2,000 pesos: el equipo tiene pantalla ultra grande y se puede pagar en hasta 6 MSI

Renovar el smartphone principal con un modelo accesible que ofrezca pantalla amplia sin sacrificar rendimiento básico es una prioridad para muchos usuarios. Liverpool tiene disponible una alternativa importante al respecto: el celular Motorola Moto G06 con pantalla LCD de 6.88 pulgadas y almacenamiento de 64 gigabytes.

El precio actual de este smartphone se ubica en $2,163 pesos frente a los $2,584 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $421 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 6 meses sin intereses con tarjetas participantes, plan verificable matemáticamente equivalente al precio de contado sin cargos adicionales.

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Moto G06 en Liverpool (Liverpool)

Características destacadas del Motorola Moto G06

La característica más destacada de este smartphone es su pantalla LCD de 6.88 pulgadas dentro del segmento accesible, formato ultra grande que resulta especialmente valioso para audiencia que consume contenido multimedia frecuentemente, aplicaciones de streaming en movilidad o que prefiere pantallas amplias por comodidad visual durante lecturas prolongadas. La combinación con almacenamiento interno de 64 gigabytes ampliable vía microSD ofrece espacio suficiente para aplicaciones cotidianas, fotografías familiares, videos personales y música descargada sin depender exclusivamente del almacenamiento en la nube.

El sistema operativo Android nativo garantiza compatibilidad completa con Google Play Store y todas las aplicaciones cotidianas del ecosistema mexicano, mientras que la línea G Series de Motorola se caracteriza por incluir actualizaciones oficiales del fabricante durante el ciclo de vida del equipo. La batería de capacidad amplia característica de esta línea permite uso cotidiano prolongado sin necesidad de recarga múltiple durante el día.

Entre sus características destacan:

Marca Motorola modelo Moto G06

modelo Pantalla LCD de 6.88 pulgadas formato ultra grande

formato ultra grande Almacenamiento interno de 64 GB ampliable vía microSD

ampliable vía microSD Sistema operativo Android nativo

nativo Sistema de cámara dual con lente principal

con lente principal Batería de capacidad amplia línea G Series

línea G Series Conectividad 4G LTE

Compatible con Wi-Fi y Bluetooth

y Compatible con Google Play Store completo

completo Actualizaciones oficiales del fabricante

Garantía oficial Motorola México

El smartphone cuenta con garantía oficial Motorola México cubriendo defectos de fabricación de pantalla LCD, sistema electrónico interno, batería original, cámara y accesorios incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante para esta línea específica. La cobertura estándar del segmento smartphones suele incluir período básico según política vigente del fabricante. Se recomienda registrar el smartphone con el número IMEI desde la primera configuración para facilitar cualquier gestión de garantía posterior.

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