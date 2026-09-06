Bodega Aurrera remata la batería de cocina Tramontina de 18 piezas en color rojo con $1,210 pesos de descuento y hasta 12 meses sin intereses

Bodega Aurrera tiene en rebaja la batería de cocina Tramontina Primaware de 18 piezas, en color rojo, con un descuento de $1,210 pesos sobre su precio original. El set incluye ollas, sartenes, cazos y utensilios de servir, todos con revestimiento antiadherente.
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¿Cuánto cuesta la batería de cocina Tramontina en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?
La batería Tramontina Primaware costaba inicialmente $2,599 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $1,389 pesos, es decir, con una rebaja de $1,210 pesos.
El set se puede financiar hasta en 12 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido para la compra en Bodega Aurrera son:
- 3 MSI de $463.00
- 6 MSI de $231.50
- 12 MSI de $115.75
¿Qué incluye esta batería de cocina Tramontina de 18 piezas disponible en Bodega Aurrera?
La batería Tramontina Primaware consta de 18 piezas y está fabricada en aluminio con terminado exterior rojo esmaltado. Según describe la ficha de producto, este juego “proporciona todos los utensilios necesarios” y es “un excelente juego de arranque”, gracias a la coordinación de utensilios y ollas que lo hacen “práctico y funcional”.
El set a la venta en Bodega Aurrera incluye:
- Una olla con tapa de 3.7 L
- Tres cazos con tapa de distintas capacidades (2.8 L, 1.9 L y 0.9 L)
- Una bifera plana de 28 cm,
- Un sartén profundo de 22 cm
- Un sartén de 20 cm
- Una vaporera
- Utensilios: una cuchara de servir, una espátula plana, una espátula ranurada, un cucharón, una cuchara ranurada y un servidor de pasta.
El interior cuenta con antiadherente Starflon Max, con un diseño estampado que, según la marca, “garantiza una cocción fácil y una limpieza sencilla”. Las tapas son de vidrio templado con borde de acero resistente a caídas, y permiten supervisar la cocción sin necesidad de destaparlas. Los mangos están recubiertos de baquelita antitérmica, con pomos de nylon.
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