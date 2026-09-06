Bodega Aurrera remata la batería de cocina Tramontina de 18 piezas en color rojo con $1,210 pesos de descuento y hasta 12 meses sin intereses

Bodega Aurrera tiene en rebaja la batería de cocina Tramontina Primaware de 18 piezas, en color rojo, con un descuento de $1,210 pesos sobre su precio original. El set incluye ollas, sartenes, cazos y utensilios de servir, todos con revestimiento antiadherente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la batería de cocina Tramontina en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

La batería Tramontina Primaware costaba inicialmente $2,599 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $1,389 pesos, es decir, con una rebaja de $1,210 pesos.

El set se puede financiar hasta en 12 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido para la compra en Bodega Aurrera son:

3 MSI de $463.00

6 MSI de $231.50

12 MSI de $115.75

El set está disponible en Bodega Aurrera en color rojo esmaltado, con terminado resistente. (Bodega Aurrera)

¿Qué incluye esta batería de cocina Tramontina de 18 piezas disponible en Bodega Aurrera?

La batería Tramontina Primaware consta de 18 piezas y está fabricada en aluminio con terminado exterior rojo esmaltado. Según describe la ficha de producto, este juego “proporciona todos los utensilios necesarios” y es “un excelente juego de arranque”, gracias a la coordinación de utensilios y ollas que lo hacen “práctico y funcional”.

El set a la venta en Bodega Aurrera incluye:

Una olla con tapa de 3.7 L

con tapa de 3.7 L Tres cazos con tapa de distintas capacidades (2.8 L, 1.9 L y 0.9 L)

con tapa de distintas capacidades (2.8 L, 1.9 L y 0.9 L) Una bifera plana de 28 cm,

de 28 cm, Un sartén profundo de 22 cm

de 22 cm Un sartén de 20 cm

Una vaporera

Utensilios: una cuchara de servir, una espátula plana, una espátula ranurada, un cucharón, una cuchara ranurada y un servidor de pasta.

El interior cuenta con antiadherente Starflon Max, con un diseño estampado que, según la marca, “garantiza una cocción fácil y una limpieza sencilla”. Las tapas son de vidrio templado con borde de acero resistente a caídas, y permiten supervisar la cocción sin necesidad de destaparlas. Los mangos están recubiertos de baquelita antitérmica, con pomos de nylon.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.