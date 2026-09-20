¡Atrapa tu dona Pikachu! Krispy Kreme sorprende con su nueva colaboración con Pokémon

Krispy Kreme sorprendió a los fans de Pokémon con el lanzamiento de una colección especial de cuatro donas inspiradas en algunos de los personajes más populares de la franquicia: Pikachu, Jigglypuff, Charmander y las tradicionales Pokébolas.

Si eres un entrenador experto, te contamos todos los detalles de esta nueva colaboración de Krispy Kreme, para que atrapes todas las donas Pokémon, antes de que se acaben.

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¿De qué sabores son las donas Krispy Kreme con Pokémon?

La nueva colección de donas consiste en cuatro deliciosas donas adornadas con motivos de la popular franquicia:

Pikachu : Dona rellena sabor mango , cubierta con glaseado amarillo y una figura del Pokémon.

: , cubierta con glaseado amarillo y una figura del Pokémon. Jigglypuff: Dona cubierta con betún de fresa, decoraciones rosas y una figura del personaje.

Charmander : Dona cubierta con glaseado naranja , rellena de chocolate tipo fudge y decorada con la figura del Pokémon de fuego.

: Dona cubierta con , rellena de chocolate tipo fudge y decorada con la figura del Pokémon de fuego. Pokébola: Dona rellena de chocolate blanco, cubierta con glaseado blanco y rojo, además de detalles que recrean el objeto utilizado por los entrenadores.

La venta de donas Pokémon comenzó el viernes 28 de agosto y terminará el 30 de septiembre.

¿Cuánto cuesta la docena de donas en Krispy Kreme?

Tú puedes comprar cada uno de los productos de Krispy Kreme de manera individual; sin embargo, si deseas llevar 6 donas de Pokemon, el costo es de $244 pesos.

Otra opción, es que comiences tu día con un delicioso Combo Smile, que consiste en una dona Pokémon y un café americano. El costo es de $49 pesos.

El precio de una docena variada que puede incluir las donas Pokémon tiene un costo de $359 pesos.

¿Qué día es 2x1 en Krispy Kreme?

Martes de Bebidas al 2x1: Válido todos los martes del mes en plataformas de delivery (como Uber Eats), WhatsApp y Krispy Kreme Delivery. Aplica en la segunda bebida igual en presentación, sabor y producto.

Válido todos los martes del mes en plataformas de delivery (como Uber Eats), WhatsApp y Krispy Kreme Delivery. Aplica en la segunda bebida igual en presentación, sabor y producto. Krispy Bites al 2x1: Válido todos los días en tiendas físicas, Liverpool, WhatsApp y servicio a domicilio. No aplica en aeropuertos

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