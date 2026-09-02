El celular premium de Samsung que Liverpool todavía tiene disponible con $19,000 pesos de descuento: pantalla de 6.9 pulgadas y cámara de alta resolución

Los usuarios que buscan un smartphone insignia con máximo almacenamiento y cámara profesional suelen enfrentar precios de lanzamiento entre 35 mil y 45 mil pesos en las principales cadenas mexicanas durante los primeros meses del año. Liverpool lanzó una oferta importante para audiencia con este requerimiento premium: el Samsung Galaxy S25 Ultra en su configuración máxima de 1 TB por $24,669 pesos.

El teléfono de alta gama tenía un precio original de $43,999 en la tienda, con un ahorro de $19,329 pesos equivalente al 43.9 por ciento. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas: características del Samsung Galaxy S25 Ultra

El Samsung Galaxy S25 Ultra integra una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución WQHD+ (3120 x 1440 píxeles), característica premium diferencial dentro del segmento smartphones insignia. Su tasa de refresco adaptable entre 1 y 120 Hz optimiza automáticamente el consumo energético según el contenido reproducido, permitiendo navegación fluida sin sacrificar autonomía de batería durante el uso cotidiano.

Samsung Galaxy S25 Ultra en Liverpool (Liverpool)

El brillo máximo de 2600 nits representa uno de los récords del segmento smartphone premium actual, característica especialmente útil para visibilidad óptima bajo luz solar directa en exteriores. La pantalla también integra la compatibilidad HDR10+ certificada para contenido premium de Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ y otras plataformas de streaming en calidad cinematográfica.

El sistema fotográfico integra cámara cuádruple trasera con configuración premium que combina distintas focales para múltiples situaciones: 200 megapíxeles en el sensor principal con estabilización óptica avanzada + 50 megapíxeles ultra gran angular con Auto Focus + 50 megapíxeles telefoto con zoom óptico 5x + 10 megapíxeles telefoto adicional con zoom óptico 3x. La cámara frontal integra sensor de 12 megapíxeles para selfies con detalle profesional.

El S Pen integrado dentro del chasis permite realizar anotaciones digitales, edición fotográfica de precisión, comandos gestuales y navegación específica sin necesidad de accesorios externos — característica exclusiva de la línea Ultra dentro del catálogo Samsung.

Entre sus características destacan:

Almacenamiento 1 TB UFS 4.0 (variante máxima)

(variante máxima) Memoria 12 GB LPDDR5X

Pantalla Dynamic AMOLED 2X 6.9 pulgadas WQHD+

WQHD+ Brillo pico 2600 nits + refresco adaptable 1-120 Hz

+ refresco adaptable 1-120 Hz Procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy 3nm

3nm Cámara trasera cuádruple con sensor principal 200 MP

con sensor principal Zoom óptico 5x y 3x con doble telefoto

y con doble telefoto Cámara frontal 12 MP

S Pen integrado dentro del chasis

dentro del chasis Galaxy AI completa con funciones IA nativas

completa con funciones IA nativas Batería 5,000 mAh con carga rápida cable e inalámbrica

con carga rápida cable e inalámbrica Sistema operativo Android 15 + One UI 7

7 años de actualizaciones oficiales garantizadas (hasta 2032)

oficiales garantizadas (hasta 2032) Certificación IP68 contra polvo y agua

contra polvo y agua Marco de titanio grado 5 premium

grado 5 premium Conectividad 5G + Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 + NFC + Dual SIM

Comercializado desbloqueado de fábrica

Garantía oficial Samsung México

El smartphone cuenta con garantía oficial Samsung México de 12 meses cubriendo defectos de fabricación en el procesador, sistemas electrónicos internos, cámaras, pantalla, batería, S Pen y accesorios originales incluidos en el empaque. Samsung México cuenta con red nacional de centros de servicio autorizados en las principales ciudades del país y aplicación oficial Samsung Members disponible para Android e iPhone que permite gestionar solicitudes de servicio y consultas técnicas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.