El truco que expertos de Samsung recomiendan para que la goma de la lavadora no se ponga negra: “Son 7 pasos y después de hacerlo la puerta debe quedar abierta”

La limpieza de la lavadora puede ser un dolor de cabeza, pero no debe serlo si sigues los pasos correctos. A través de su sitio web oficial, Samsung comparte una guía de mantenimiento de 7 pasos para mantener en buen estado el sello de goma de las lavadoras de carga frontal, una pieza donde suele acumularse agua y, con el tiempo, formarse moho.

Según la marca, el mantenimiento regular no solo garantiza un funcionamiento óptimo del equipo, sino que también ayuda a mantener la ropa libre de bacterias y malos olores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo limpiar el sello de la puerta de la lavadora? El paso a paso según Samsung

De acuerdo con Samsung, el primer paso del procedimiento para limpiar el sello de goma de la lavadora es retirar cualquier prenda u objeto que haya quedado dentro. Luego hay que inspeccionar el sello gris ubicado entre la abertura de la puerta y el tambor, revisando si hay zonas manchadas, y tirar suavemente de ese sello para chequear todas las áreas de abajo, por si quedó algún objeto extraño.

El siguiente paso es limpiar el área del sello con un cepillo suave, una toalla de cocina o un paño húmedo. Si hace falta usar detergente, la marca recomienda mezclar cloro líquido con agua caliente del grifo, y limpiar el sello con un paño humedecido en esa solución diluida. Por último, hay que secar el área a fondo con un paño seco y dejar que termine de secarse por completo.

El sello de goma de la lavadora debe revisarse para detectar manchas o moho, indica Samsung. (Samsung)

¿Por qué Samsung dice que hay que dejar la puerta abierta después de limpiar la lavadora?

Samsung subraya que, una vez limpio el sello de goma con un cepillo suave y un paño de cocina, hay que dejar la puerta de la lavadora abierta hasta que el interior se seque completamente. Ese paso final es necesario para evitar que la humedad quede atrapada y favorezca la aparición de moho nuevamente.

La marca recomienda usar guantes de goma durante la limpieza y consultar las instrucciones del fabricante del cloro para utilizarlo de forma correcta. Además, advierte que usar blanqueador con cloro u otros productos de limpieza sobre la puerta puede deformar el sello con el tiempo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.