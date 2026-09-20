Liverpool rebaja en $5,000 pesos la lavadora Midea de 16 kg con carga superior y anti enredos

Comprar una lavadora automática de 16 kilogramos con función especial contra el enredo de prendas dentro del segmento accesible del mercado mexicano no siempre resulta fácil, sobre todo cuando familias medianas priorizan capacidad amplia junto con funciones específicas para el cuidado de la ropa cotidiana. La Midea MA512W16-W responde a este requerimiento particular dentro del catálogo Liverpool con una oferta editorial verificable que combina precio accesible, capacidad familiar y tecnología Anti-Enredos característica de la marca china.

Este modelo se cotiza actualmente en $7,499 pesos frente al precio original de catálogo de $12,499 pesos, con una diferencia de $4,999 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 9 meses con pagos de $885.35 pesos cada uno, aunque es importante mencionar que este plan puede acumular cargo adicional respecto al precio de contado.

Lavadora Midea 16k carga superior en Liverpool (Liverpool)

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Características destacadas de la lavadora Midea MA512W16-W

La característica más destacada de esta lavadora es la combinación de capacidad de 16 kilogramos junto con la función Anti-Enredos exclusiva de Midea, configuración específica que ofrece dos ventajas prácticas complementarias frente a las lavadoras convencionales del segmento accesible. La función Anti-Enredos previene el enredo de prendas durante el ciclo de centrifugado mediante agitador optimizado, característica valorada especialmente para lava cargas con prendas largas como pantalones, vestidos, cobijas ligeras y ropa deportiva que suele enredarse en lavadoras convencionales sin esta tecnología.

Su capacidad de 16 kilogramos resulta cómoda para familias medianas de 4 o 5 integrantes con hábitos amplios de lavado semanal, formato intermedio dentro del segmento accesible que evita las limitaciones de las lavadoras de 12 a 14 kilogramos sin llegar al costo de los modelos XXL de 20 o 22 kilogramos. El sistema de ahorro de agua ajusta automáticamente el consumo según la carga específica detectada por los sensores internos que reduce el gasto de agua durante los años de uso cotidiano.

Entre sus características destacan:

Marca Midea modelo MA512W16-W

modelo Capacidad 16 kg carga superior

carga superior Color blanco

Función Anti-Enredos exclusiva Midea

exclusiva Midea Motor Midea de alta eficiencia

de alta eficiencia Sistema de ahorro de agua automático

automático Panel digital con pantalla LED

con pantalla LED Múltiples programas de lavado ajustables

de lavado ajustables Filtro de pelusa integrado

integrado Dispensador para detergente y suavizante

para detergente y suavizante Bloqueo para niños integrado

integrado Tapa transparente para verificación visual

para verificación visual Voltaje 127V estándar

estándar Ideal para familias medianas mexicanas

Garantía oficial Midea México

La lavadora cuenta con garantía oficial Midea México cubriendo defectos de fabricación en el motor, sistema electrónico interno, panel digital, dispensadores, sensores automáticos, filtro de pelusa y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar incluye un año en partes generales y período extendido en el compresor Midea según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento línea blanca. Es importante mencionar que la garantía aplica siempre que la compra se realice directamente con Liverpool y no con vendedores externos del marketplace, por lo que conviene verificar el nombre del vendedor antes de finalizar la compra.

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