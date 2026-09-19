Alfredo Vozmediano, chef y creador de contenido: “Estos son todos los utensilios que necesitas en tu cocina”

Una batería de cocina tradicional suele limitarse a ollas, sartenes, cacerolas, cuchillos y cubiertos básicos, pero el chef Alfredo Vozmediano asegura que para lograr platillos de nivel profesional se necesitan herramientas menos tradicionales pero de gran utilidad. El creador de contenido compartió en su cuenta de TikTok su lista ideal de utensilios indispensables, recomendando sumar a la barra de trabajo boles de acero, bandejas con rejilla, pinzas de emplatar, varillas, espátulas, cucharas de esféricos y termómetros digitales para elevar la precisión en el hogar.

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¿Qué bandejas y recipientes recomienda el chef Alfredo Vozmediano para la cocina?

El experto destaca que la organización del espacio o mise en place resulta clave antes de encender las hornillas. Las bandejas de aluminio, vidrio o acero inoxidable permiten ordenar insumos y reposar alimentos recién horneados sin ensuciar la barra principal.

Para optimizar el área de trabajo, Alfredo Vozmediano sugiere contar con bandejas hondas con espacio para cuatro cajetines que mantengan en orden especias y pequeñas porciones. Asimismo, las bandejas con rejilla facilitan el escurrimiento de aceite en alimentos fritos, mientras que los boles de acero inoxidable de distintos tamaños aseguran la mezcla higiénica de masas y aderezos.

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¿Cuáles son los utensilios manuales que sugiere el chef Alfredo Vozmediano?

Los instrumentos pequeños garantizan exactitud y limpieza en cada preparación. El manejo correcto de varillas de metal, tijeras de cocina, peladores de verduras y pinceles sintéticos agiliza el tiempo frente a la estufa.

El cocinero aconseja incorporar las siguientes herramientas manuales a la batería del hogar:

Varillas de batir: utensilio metálico indispensable para emulsionar salsas y revolver mezclas líquidas.

utensilio metálico indispensable para emulsionar salsas y revolver mezclas líquidas. Pinzas de emplatar y espatulina: pinzas de punta fina para colocar ingredientes delicados sobre la vajilla y espátulas pequeñas para manipular porciones reducidas.

pinzas de punta fina para colocar ingredientes delicados sobre la vajilla y espátulas pequeñas para manipular porciones reducidas. Pinzas para desespinar: pinza técnica diseñada para limpiar filetes de pescado con rapidez.

pinza técnica diseñada para limpiar filetes de pescado con rapidez. Rallador tipo microplane: rallador de acero para desmenuzar quesos duros, ajos o cítricos.

rallador de acero para desmenuzar quesos duros, ajos o cítricos. Cuchara de esféricos, espumadera y araña: cucharas y coladores perforados para retirar alimentos del aceite hirviendo sin arrastrar grasa.

Utensilios (Archivo)

¿Qué herramientas de precisión aconseja el chef Alfredo Vozmediano para controlar cocciones?

La diferencia entre una receta casera y un plato de restaurante radica en el control exacto de la temperatura y el peso de los insumos. El chef Alfredo Vozmediano aclara que incorporar instrumentos de medición profesionales reduce el margen de error en carnes, repostería y salsas complejas.

Un termómetro digital de cocina permite monitorear el término interno de las proteínas para evitar cortes secos o crudos. Por su parte, la báscula gramera asegura la proporción exacta de ingredientes secos, mientras que herramientas como el aplasta ajos y las espátulas de silicona maximizan el aprovechamiento de cada alimento en la sartén.

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