Costco remata hasta el 20 de septiembre la pantalla Hisense de 75 pulgadas MiniLED 4K con Google TV y $4,000 pesos de descuento

Costco puso en descuento la pantalla Hisense de 75 pulgadas MiniLED 4K con Google TV, con una rebaja de $4,000 pesos sobre su precio original. El equipo cuenta con tecnología Hi-QLED MiniLED Pro, sonido multicanal envolvente y compatibilidad con Dolby Vision IQ.

El descuento en la pantalla Hisense está disponible hasta el 20 de septiembre de 2026. Esto es lo que debes saber sobre el equipo, precio y características.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Hisense en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

La pantalla Hisense de 75 pulgadas, identificada con el modelo 75U7SG, costaba inicialmente $26,999 pesos en Costco, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $22,999 pesos, es decir, con una rebaja de $4,000 pesos.

Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: válida del 1 al 20 de septiembre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias. El precio incluye el envío, con un tiempo estimado de entrega de 5 a 10 días hábiles a partir de la confirmación de la orden.

La rebaja en la pantalla Hisense en Costco es por tiempo limitada. (Costco)

¿Qué funciones tiene esta pantalla Hisense a la venta en Costco?

La pantalla Hisense es de 75 pulgadas y funciona con tecnología Hi-QLED MiniLED Pro. Cuenta con Modo Juego de 165 Hz nativos, pensado para quienes buscan una experiencia gamer más fluida, además de sonido multicanal 2.1.2 envolvente y una pantalla antirreflejos y sin brillos.

El equipo disponible en Costco también incorpora Hi-View AI Engine Pro, además de compatibilidad con IMAX Enhanced, Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ y HDR10+ Adaptive, funciones orientadas a mejorar la calidad de imagen según el tipo de contenido que se esté reproduciendo. Al contar con Google TV integrado, el equipo permite acceder directamente a plataformas de streaming y aplicaciones desde el propio sistema operativo del televisor.

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