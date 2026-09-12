Últimas 48 horas: Costco remata batería de cocina de cerámica T-Fal con $800 pesos de descuento

Las familias que buscan renovar el equipamiento completo de la cocina con recubrimientos alternativos al antiadherente tradicional PTFE cada vez optan más por las baterías de cerámica por sus ventajas prácticas y su enfoque más saludable en la cocción. Costco tiene disponible durante los próximos días una oferta importante para audiencia con este requerimiento específico: la batería T-Fal de cerámica de 10 piezas dentro de su catálogo exclusivo para socios.

Este paquete se cotiza actualmente en $2,699 pesos cuando su precio de catálogo era de $3,499 pesos, lo que representa $800 pesos de ahorro directo para socios activos. La promoción está vigente del 7 al 13 de septiembre de 2026 y aplica exclusivamente para socios con membresía Costco activa.

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Características destacadas de la batería T-Fal de cerámica 10 piezas

La característica más destacada de esta batería es su recubrimiento cerámico interior, alternativa premium al antiadherente tradicional PTFE que se encuentra en la mayoría de las baterías del segmento accesible. El recubrimiento cerámico es libre de PFOA (ácido perfluorooctanoico), característica que resulta especialmente valiosa para audiencia que prioriza materiales de cocción más saludables y hogares con niños pequeños.

T-FAL Batería de Cocina de Cerámica 10 Piezas en Coscto (Costco)

El paquete de 10 piezas completas incluye una combinación estándar de sartenes en distintos tamaños, ollas con tapas y accesorios que cubren las necesidades básicas de cocina para una familia estándar mexicana. El recubrimiento cerámico ofrece fácil limpieza con agua jabonosa. esponja suave, cocción con muy poca cantidad de aceite y resistencia razonable a rayones cotidianos durante el uso familiar.

Entre sus características destacan:

Marca T-Fal batería completa

batería completa Total 10 piezas completas

completas Recubrimiento interior de cerámica

Libre de PFOA (ácido perfluorooctanoico)

(ácido perfluorooctanoico) Material exterior aluminio

Mangos resistentes al calor

Compatible con estufas de gas y eléctricas

Compatible con vitrocerámica

Limpieza sencilla con agua jabonosa y esponja suave

Uso con poca cantidad de aceite

Sartenes en múltiples tamaños

Ollas con tapa incluidas

Ideal para familias medianas mexicanas

Garantía oficial T-Fal México

La batería cuenta con garantía oficial T-Fal México cubriendo defectos de fabricación en el recubrimiento cerámico, exterior de aluminio, mangos, tapas y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante para esta línea específica. La cobertura aplica siempre que la compra se realice directamente con Costco como distribuidor autorizado, por lo que conviene conservar el ticket de compra oficial. Es importante mencionar que la promoción es exclusiva para socios Costco activos con membresía vigente y aplica únicamente del 7 al 13 de septiembre de 2026 o hasta agotar existencias según lo que ocurra primero.

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