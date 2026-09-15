Samsung tiene la respuesta: este es el uso correcto del detergente o suavizante en el cajón de la lavadora

Samsung tiene disponible en su sitio web oficial una guía de soporte para quienes tienen dudas sobre el uso correcto del detergente y el suavizante en la lavadora. En esa guía explica los motivos por los que el detergente puede que no se esté dispensando (y que generalmente no se deben a un mal funcionamiento del producto).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué compartimentos tiene el cajón de detergente en una lavadora de carga frontal?

Antes de colocar cualquier producto, es necesario saber qué va en cada lugar. De acuerdo con Samsung, las lavadoras de carga frontal cuentan con un dispensador de tres compartimentos, cada uno con una función específica.

El primero es el compartimento de prelavado, identificado con el número I, donde se debe colocar detergente para el prelavado o almidón. El segundo es el compartimiento del lavado principal, marcado con el número II, destinado al detergente del lavado principal, ablandador de agua, producto para el remojo, lejía o quitamanchas. El tercer compartimento, identificado con el ícono de una flor, es el del suavizante, donde se colocan aditivos como el suavizante de telas. Samsung advierte que no hay que sobrepasar la línea máxima marcada como A en ese compartimento.

El compartimento del suavizante se identifica con el ícono de una flor. Samsung recomienda no sobrepasar la línea máxima al agregar el producto. (Samsung)

¿Qué precauciones recomienda Samsung al usar el cajón de detergente para evitar errores?

La marca recomienda evitar poner detergente en polvo en el distribuidor de detergente líquido, ya que ambos formatos requieren un manejo distinto dentro del cajón. También aconseja diluir en agua los suavizantes concentrados antes de utilizarlos.

Otra precaución importante es no colocar detergente para el lavado principal en el compartimento del suavizante, ya que cada espacio está diseñado para un producto específico.

Samsung aclara que estas instrucciones no aplican para las lavadoras que cuentan con un autodispensador integrado, y recomienda utilizar detergente de alta eficiencia (HE) en los modelos compatibles con el cajón tradicional.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.