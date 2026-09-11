Los expertos de Samsung revelan cuánto suavizante o lejía debe usarse en la lavadora: “Si sobrepasas, el producto puede descargarse en la tina antes de iniciar el ciclo”

Aunque pueda parecer que verter más suavizante o lejía en el compartimento de la lavadora ayudará a obtener un mejor resultado, el exceso puede provocar que el producto se derrame y llegue a la tina antes de que comience el ciclo de lavado.

De acuerdo con Samsung México, esa línea indica el límite que debe respetarse en el dispensador. Si se supera, el producto puede bajar antes de tiempo y no entrar en el momento previsto durante el lavado.

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¿Por qué el suavizante puede caer antes de iniciar el lavado?

De acuerdo con Samsung, los compartimentos de suavizante y lejía funcionan mediante un sistema de sifón. En palabras sencillas, este mecanismo permite que el producto baje hacia la tina en el momento correspondiente del ciclo.

Sin embargo, si se rebasa la capacidad máxima, puede activarse antes de tiempo. Por eso, si notas que el compartimento se vacía apenas lo llenas, una de las primeras cosas que conviene revisar es si sobrepasaste la marca MAX.

Según los expertos, no existe una cantidad que funcione igual para todas las lavadoras. Los compartimentos cambian según el modelo, así que Samsung recomienda seguir la dosis indicada por el fabricante del producto y, sobre todo, no rebasar la línea MAX del dispensador.

Cuidado con la cantidad de suavizante. Expertos exhortan a seguir el nivel marcado por cada lavadora. (Gemini)

¿Qué pasa si el suavizante se queda en el dispensador?

Pese a lo anterior, también puede ocurrir lo contrario: termina el lavado y todavía queda suavizante o detergente dentro del cajón.

Esto no significa necesariamente que la lavadora esté descompuesta. Samsung explica que puede deberse a restos de producto acumulados, piezas del dispensador mal colocadas, poca presión de agua o filtros de entrada sucios.

Ante esto, recomienda:

Revisar que cada producto esté en el compartimento correcto

Limpiar el dispensador con agua y un cepillo suave

Retirar los restos de jabón o suavizante acumulados

Verificar que las llaves de agua estén completamente abiertas

Comprobar que las mangueras no estén dobladas u obstruidas

Evitar usar más producto del recomendado

Además, limpiar el cajón con frecuencia ayuda a evitar que los residuos se acumulen y terminen bloqueando el paso del detergente o suavizante.

¿Qué le pasa a la ropa y la lavadora si existe exceso de suavizante?

Usar demasiado suavizante también puede dejar consecuencias en la ropa. Samsung señala que exceder la cantidad recomendada puede provocar manchas, mientras que Whirlpool advierte que el exceso puede dejar marcas o una especie de residuo sobre las prendas.

En especial, las telas pueden presentar manchas de apariencia grasosa o cambios de color cuando el producto no se distribuye o diluye de forma adecuada.

El problema también puede llegar a la propia lavadora. LG explica que el uso excesivo de suavizante puede contaminar la tina y favorecer la acumulación de residuos. Además, Whirlpool señala que con el tiempo pueden acumularse restos en el dispensador. Por eso, ambas marcas recomiendan respetar la cantidad indicada por el fabricante y no superar la línea MAX del compartimento.

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