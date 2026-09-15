Atacan a balazos a funcionario de Tecámac, Edomex; descartan agresión contra alcaldesa Rosa Yolanda Wong

Autoridades y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el ataque a balazos contra un funcionario del Ayuntamiento de Tecámac y descartaron que la alcaldesa Rosa Yolanda Wong Romero se encontrara en el lugar de los hechos.

De acuerdo al mensaje que se emitió este martes 15 de septiembre, la presidenta municipal se encontraba en una reunión de la Mesa de Paz al momento del ataque; sin embargo, no se dio a conocer la identidad del funcionario agredido, aunque preliminarmente se sabe que se encuentra fuera de peligro.

Información extraoficial detalle que Carlos Galindo, jefe de Gabinete de la alcaldesa, habría sido la persona atacada este día; sin embargo, el más afectado sería su chofer quien se encuentra en estado grave.

🚨#AlertaADN



La Fiscalía del Estado de México (@FiscaliaEdomex) informó que un funcionario del Ayuntamiento de Tecámac fue atacado a balazos y descartó que la alcaldesa, Rosa Yolanda Wong Romero, se encontrara presente al momento de la agresión pic.twitter.com/g23T4w98OI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 15, 2026

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¿Qué pasó en Tecámac, Edomex, hoy 15 de septiembre?

En redes sociales comenzaron a circular fotografías donde se ve que una camioneta negra recibió impactos de bala; reporteros acudieron al lugar e informaron en el vehículo viajaban dos personas (Carlos Galindo y su chofer), mismas que fueron trasladadas a un hospital cercano de la Cruz Roja.

En la zona de Ojo de Agua actualmente hay un fuerte dispositivo de seguridad para recabar las pruebas, así como dar con los responsables del ataque.

Asimismo, la camioneta se encuentra bajo resguardo de las autoridades. Posteriormente se informó que la Mesa de Seguridad fue suspendida.

¿Quién es Carlos Galindo, el funcionario atacado en Tecámac?

Carlos Galindo Bertau trabajo entre 2006 y 2009 como tesorero municipal de San Juan Teotihuacán. Posteriormente y hasta 2024 formó parte del PRI en el Estado de México, incluso llegó a ser presidente del Comité Municipal del partido en Ixtapaluca.

En 2018 se pasó a Morena y se incorporó al proyecto de Mariela Gutiérrez Escalanta; sin embargo, desde 2024 ocupa la Secretaría del Ayuntamiento de Tecámac.

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