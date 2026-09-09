La parte de la lavadora que nunca limpias y está contaminando tu ropa: los expertos lo llaman “reservorio” de bacterias y esto es lo que debes hacer

De manera irónica, la lavadora está diseñada para eliminar suciedad, manchas y microorganismos de la ropa, pero algunas de sus propias partes pueden convertirse en puntos de acumulación de humedad, residuos y microorganismos. Entre ellas destaca una que suele pasar desapercibida durante la limpieza: la goma que sella la puerta, especialmente en los modelos de carga frontal.

Pero el problema no se limita a esa pieza. El cajón del detergente, el tambor y otras zonas que permanecen húmedas también pueden albergar comunidades de bacterias y hongos. Investigaciones realizadas en lavadoras domésticas han identificado estos puntos como sitios relevantes para la presencia de microorganismos y, en determinadas condiciones, de biopelículas.

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¿Cómo se originan estos contaminantes?

De acuerdo con un estudio publicado en Frontiers in Microbiology en 2025, las lavadoras pueden funcionar como reservorios de comunidades microbianas diversas.

Los investigadores analizaron 10 aparatos domésticos y encontraron microorganismos oportunistas en diferentes superficies; además, observaron que las máquinas de carga frontal presentaban, en promedio, una mayor carga microbiana que las de carga superior.

Esto no significa que toda la ropa que sale de una lavadora esté contaminada ni que una persona vaya a enfermar por utilizarla. Sin embargo, el mismo trabajo encontró que los microorganismos presentes en las superficies de las máquinas pueden transferirse a textiles durante el lavado, lo que explica por qué el mantenimiento del electrodoméstico también forma parte de una adecuada higiene de la ropa.

La goma de la puerta no está sola: estas son las zonas donde pueden acumularse microorganismos

La goma que rodea la puerta es especialmente importante porque sus pliegues pueden retener agua y residuos después de cada ciclo. Cuando la humedad permanece durante periodos prolongados, se generan condiciones que favorecen la colonización microbiana, pero no es correcto señalarla como la única parte problemática de la lavadora.

Una investigación publicada en 2015 y en la que participó la microbióloga Nina Gunde-Cimerman, de la Universidad de Ljubljana, analizó 70 lavadoras residenciales en Eslovenia. Los investigadores buscaron hongos en dos zonas accesibles para los usuarios: los cajones de detergente y los sellos de goma de las puertas. El 79% de las máquinas analizadas presentó hongos y se identificaron especies consideradas oportunistas.

La investigación más reciente amplió ese panorama. En las lavadoras de carga frontal, el estudio de 2025 encontró una carga bacteriana elevada tanto en los sellos de la puerta como en las zonas relacionadas con el cajón del detergente. En las de carga superior, la junta del tambor también destacó por la recuperación de bacterias y hongos.

Limpiar la lavadora por dentro debe ser parte de la limpieza común. La goma que rodea la puerta es especialmente importante porque sus pliegues pueden retener agua y residuos después de cada ciclo. (Cris Cantón/Getty Images)

Otro estudio publicado en Microorganisms en 2021 llegó a una conclusión similar después de analizar 10 lavadoras domésticas. Los investigadores tomaron muestras del cajón del detergente y de distintas partes del sello de goma y encontraron 40 especies bacterianas, 22 fueron clasificadas como microorganismos oportunistas. El trabajo subraya la importancia de limpiar de manera regular esas zonas.

Por eso, cuando se habla de la goma como un “reservorio”, no significa que sea la única superficie donde existe contaminación. El término describe la capacidad de determinadas partes de la máquina para mantener comunidades microbianas. Entre los factores que pueden favorecer esa acumulación están:

Humedad: algunas zonas pueden conservar agua después de terminar el ciclo.

algunas zonas pueden conservar agua después de terminar el ciclo. Restos de detergente y suavizante: pueden permanecer en cajones, juntas y otras superficies.

pueden permanecer en cajones, juntas y otras superficies. Suciedad de las prendas: residuos y materia orgánica pueden quedar en diferentes partes del aparato.

residuos y materia orgánica pueden quedar en diferentes partes del aparato. Condiciones de la máquina: el diseño, la temperatura de los ciclos y la ventilación influyen en la supervivencia de los microorganismos.

El detergente tampoco equivale a una esterilización. El estudio de 2025 señala que estos productos pueden reducir la carga microbiana, pero algunos microorganismos pueden permanecer en superficies o en biopelículas donde el detergente tiene una penetración limitada.

Qué hacer para que tu lavadora no se convierta en un reservorio

La primera zona que conviene revisar es precisamente el empaque de goma de la puerta. Hay que retirar los residuos que puedan quedar atrapados entre sus pliegues y secar la superficie, especialmente después de utilizar la máquina. En los modelos de carga frontal, dejar la puerta abierta durante un periodo posterior al lavado también ayuda a que el interior pierda humedad.

El cajón del detergente requiere una atención similar. Los restos de jabón, suavizante y agua pueden acumularse en sus compartimentos, por lo que conviene retirarlo cuando el diseño de la máquina lo permita y limpiarlo siguiendo las indicaciones del fabricante. LG México incluye entre las zonas de mantenimiento el cajón, el filtro, el tambor y el empaque de goma.

También es importante prestar atención al tambor y a los ciclos de mantenimiento que tenga cada modelo. La recomendación más segura es seguir las instrucciones del fabricante sobre productos, temperaturas y programas de limpieza, ya que no todas las lavadoras admiten los mismos procedimientos.

Finalmente, si después de lavar la ropa comienza a salir con un olor a humedad o el interior de la máquina presenta residuos visibles, es una señal para revisar estas zonas.

La limpieza de la ropa y la limpieza de la lavadora son tareas diferentes: aunque el electrodoméstico se utilice para lavar prendas, también necesita mantenimiento para evitar que la humedad y los residuos conviertan algunas de sus superficies en un refugio para microorganismos.

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