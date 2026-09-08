Walmart rebaja $1,956 la lavadora Samsung de 21 kg con carga superior: utiliza hasta un 25% menos de agua por ciclo

Las familias mexicanas numerosas con cargas amplias de lavado semanal frecuentemente enfrentan la disyuntiva entre capacidad grande del equipo y consumo eficiente de agua para no incrementar excesivamente el recibo mensual del servicio. Walmart tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento doble: la lavadora Samsung WA21A3341GW de 21 kilogramos con carga superior en color blanco y tecnología Aqua Saving.

El precio actual de esta lavadora se ubica en $9,699 pesos frente a los $11,411 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $1,712 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Características destacadas de la lavadora Samsung carga superior de 21 kg

La característica más destacada de esta lavadora es la combinación de dos tecnologías Samsung: el agitador ActiveWave que genera movimientos multidireccionales para remover la suciedad eficazmente sin dañar las prendas + el sistema Aqua Saving que utiliza hasta 25 por ciento menos agua por ciclo vs lavadoras convencionales del segmento. Esta combinación resulta especialmente relevante para familias numerosas mexicanas con hábitos de lavado frecuente que buscan reducir el impacto en el recibo mensual del servicio de agua sin sacrificar capacidad ni calidad de limpieza.

Lavadora Samsung Carga Superior 21 kg en Walmart (Walmart)

Su capacidad de 21 kilogramos representa un formato XXL adecuado para familias de 5 o más integrantes con cargas semanales completas, edredones king-size, prendas de cama y ropa deportiva de todos los integrantes de la familia, característica que reduce la cantidad de ciclos necesarios por semana y amplifica el ahorro acumulado de agua durante el año.

Entre sus características destacan:

Marca Samsung modelo WA21A3341GW

modelo Capacidad 21 kg carga superior

carga superior Color blanco

Agitador ActiveWave multidireccional

multidireccional Sistema Aqua Saving (hasta 25% menos agua)

(hasta 25% menos agua) Panel digital con pantalla LED

con pantalla LED Múltiples programas de lavado ajustables

de lavado ajustables Sistema de sensores automáticos para carga

para carga Filtro de pelusa integrado

integrado Bloqueo para niños

Voltaje 127V estándar

estándar Ideal para familias numerosas mexicanas

Garantía oficial Samsung México

La lavadora cuenta con garantía oficial Samsung México de 12 meses cubriendo defectos de fabricación en el motor, sistema electrónico interno, panel digital, dispensadores, sensores automáticos y accesorios originales incluidos en el empaque. Samsung México cuenta adicionalmente con red nacional de centros de servicio autorizados en las principales ciudades del país + aplicación oficial Samsung Members disponible para Android e iPhone que permite gestionar solicitudes de servicio y consultas técnicas.

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