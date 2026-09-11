Si tu lavadora Samsung marca el código de error 4E o 4C, esto es lo primero que debes revisar según el fabricante

El código de error 4E o 4C en una lavadora Samsung señala una interrupción directa en el suministro de agua del equipo. Esta pantalla de alerta no significa una avería en el motor o en las válvulas principales, sino una obstrucción en el flujo de entrada que podría solucionarse en minutos y sin gastar dinero.

Revisar las conexiones externas y la limpieza de los conectores evita gastos innecesarios por visitas de soporte técnico. El manual del usuario establece un protocolo simple de comprobaciones para restablecer el ciclo sin desarmar piezas internas.

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¿Qué es lo primero que debes revisar si tu lavadora Samsung marca error 4C o 4E?

El fabricante recomienda iniciar cualquier revisión con un reinicio del sistema de la lavadora Samsung para descartar bloqueos en la memoria temporal del tablero. Esta acción sencilla resuelve fallas eléctricas menores sin manipular los tubos de la red doméstica.

El procedimiento básico de reinicio consta de estas simples acciones:

Desconexión de la corriente: desenchufar el cable del tomacorriente de la pared de 2 a 3 minutos..

desenchufar el cable del tomacorriente de la pared de 2 a 3 minutos.. Reinicio del ciclo: conectar el electrodoméstico nuevamente e intentar programar un ciclo de lavado simple.

conectar el electrodoméstico nuevamente e intentar programar un ciclo de lavado simple. Verificación de panel: observar si la pantalla registra el ingreso de agua antes de manipular el suministro posterior.

¿Por qué aparece el código 4E o 4C y cómo solucionarlo sin llamar a un técnico?

El paso del agua hacia la tina se detiene cuando las mangueras de entrada sufren dobladuras o cuando el sarro bloquea el ingreso. Un dato poco conocido es que no conectar la toma de agua caliente genera el error 4C, incluso cuando se selecciona un programa de “agua fría”.

Para liberar el paso de agua en el equipo se deben seguir estas recomendaciones de inspección:

Abrir completamente las llaves de suministro de agua fría y agua caliente instaladas en la pared. Comprobar que los tubos flexibles no estén aplastados contra la pared trasera, dejando al menos 15 centímetros de distancia. Apagar la unidad, cerrar el paso del agua y desconectar las mangueras del panel posterior. Retirar con un alicate el filtro de malla ubicado dentro de las entradas roscadas. Lavar la rejilla de plástico con agua corriente para eliminar sedimentos, sarro y tierra acumulados. Ajustar las mangueras firmemente en sus entradas respectivas para evitar fugas al reabrir el agua.

Lavadora Antes de solicitar soporte técnico, puedes realizar distintas comprobaciones para tratar de solucionar el código de error de tu lavadora. (CRÉDITO: Pexels/Adrienne Andersen)

¿Cuándo solicitar atención del servicio técnico para reparar tu lavadora?

Revisar las tomas de agua y limpiar las mallas resuelve la mayoría de los reportes por falta de llenado en el hogar. Esta verificación preventiva ahorra dinero y tiempo al descifrar el mensaje en la pantalla digital.

Si el aviso 4E o 4C persiste después de restablecer el sistema y limpiar los conectores, la falla corresponde a componentes internos de presión o tarjetas electrónicas. En este escenario, el centro de servicio autorizado de Samsung o un técnico especializado en reparaciones de lavadora debe realizar la evaluación para reemplazar las piezas defectuosas con repuestos originales.

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