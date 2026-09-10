Expertos en lavadoras de Mabe y Whirlpool coinciden sobre el error que JAMÁS debes cometer: “La acumulación de residuos es silenciosa y puede deteriorar sus componentes”

No limpiar el tambor de tu lavadora puede parecer un detalle menor, pero expertos en el tema de las marcas Mabe y Whirlpool advierten que la acumulación silenciosa de residuos, pelusas, cal y humedad puede afectar el rendimiento del electrodoméstico y, con el tiempo, desencadenar fallas más costosas. En otras palabras, el mantenimiento del tambor no es un “extra”: es parte del cuidado básico que ayuda a que la máquina siga funcionando bien y a que su vida útil no se acorte antes de tiempo.

En este sentido, el sitio web de ambas marcas tiene una guía con ciertas recomendaciones y cuestiones a tener en cuenta para darle un mantenimiento adecuado a la lavadora y evitar que se rompa.

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Mabe advierte que la acumulación silenciosa puede dañar las lavadoras

Mabe, una marca con fuerte presencia en México, señala en su blog que la acumulación de residuos, pelusas, cal y humedad en el tambor puede afectar el rendimiento de la lavadora e incluso deteriorar sus componentes internos. La marca también refuerza que ese desgaste tiende a pasar desapercibido porque no siempre se nota a simple vista, pero sí puede dejar huella con el paso del tiempo.

La importancia de mantener limpio el tambor de la lavadora (Crédito: Pexels)

“Entre las principales razones para incluir esta tarea en tu rutina están: evitar malos olores en las cargas de ropa; reducir el riesgo de hongos y bacterias; optimizar el funcionamiento de la lavadora; prevenir manchas inesperadas en prendas claras; prolongar la vida útil del electrodoméstico”, detallan.

En tanto, Whirlpool México, en su sitio oficial, también recomienda un mantenimiento mensual del tambor y del filtro. Esa recomendación coincide con lo que señalan otras marcas y con la lógica del cuidado doméstico: cuando la lavadora acumula suciedad y humedad, la máquina tiene que trabajar más y, en algunos casos, puede terminar fallando antes.

“Aunque pueda parecer que la lavadora se limpia sola, con el tiempo se acumulan residuos de detergente, fibras textiles, cabellos o incluso monedas. Esto puede causar obstrucciones, olores desagradables y un menor rendimiento”, explican.

¿Cuánto cuestan en México las reparaciones de lavadoras aproximadamente?

La acumulación constante de residuos puede afectar distintos componentes internos, desde los que ayudan a mover la ropa hasta los sistemas que controlan el agua y la temperatura. Cuando eso ocurre, no es raro escuchar que la lavadora “ya no lava igual”, que se pone más ruidosa, que deja olor o que tarda más de lo normal.

Expertos recomiendan dar mantenimiento seguido.

Y ahí aparece un punto importante para el usuario: la limpieza preventiva suele ser mucho más económica que la reparación de una falla avanzada. En el mercado mexicano, los sitios de servicio técnico suelen estimar que una visita o una reparación de lavadora puede rondar entre 500 y 2,000 pesos mexicanos, dependiendo del problema, el modelo y si se requieren piezas. Ese rango es útil para dimensionar el costo, pero no debe leerse como una cifra oficial única ni como una tarifa institucional.

Si quieres cuidar la lavadora sin complicarte, estas son las prácticas más sensatas:

Limpia el tambor al menos una vez al mes.

Revisa y limpia el filtro según las indicaciones del manual.

Deja la puerta abierta después de cada lavado para evitar humedad acumulada.

No dejes ropa o restos de detergente dentro del tambor.

Si notas olor, residuos o un rendimiento más bajo, actúa antes de que avance el desgaste.

En resumen, la acumulación de residuos en el tambor no es un detalle menor: puede afectar el rendimiento de la lavadora, acelerar el desgaste de sus componentes y terminar en una reparación más costosa. Y como señalan Mabe y Whirlpool, el cuidado preventivo suele ser la opción más inteligente.

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