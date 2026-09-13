Samsung lo advierte en su propio manual: el cloro que usas para’desinfectar tu lavadora puede arruinar la goma de la puerta

Las personas que suelen limpiar la lavadora con cloro blanqueador tradicional para desinfectar el tambor y la goma de la puerta pueden estar dañando progresivamente su equipo sin saberlo. Samsung advierte explícitamente en el manual oficial de sus lavadoras que el uso de cloro blanqueador puede deformar el sello de goma de la puerta y decolorar el producto, con las consecuencias directas sobre la vida útil del equipo y el correcto funcionamiento del sellado durante los ciclos de lavado.

Según la información oficial publicada en el sitio de soporte Samsung España, la advertencia sobre el uso de cloro se encuentra dentro de las recomendaciones específicas de limpieza del tambor y el sello de la puerta que la marca surcoreana publica para audiencia con sus modelos de lavadora Bespoke, Ecobubble y demás líneas Samsung comercializadas internacionalmente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Qué dice Samsung sobre el cloro y la goma de la lavadora

El manual oficial de Samsung establece una advertencia técnica explícita: “el sello de la puerta puede deformarse si utilizas cloro blanqueador u otros limpiadores para limpiar la puerta”. Esta advertencia es fundamental para audiencia con lavadoras de carga frontal donde el sello de goma (también llamado empaque de caucho o burlete) es una pieza crítica que mantiene la estanqueidad del equipo durante los ciclos de lavado, evita fugas de agua y preserva el correcto funcionamiento del tambor.

ECO DRUM CLEAN (Samsung)

Adicionalmente, para el ciclo de autolimpieza ECO DRUM CLEAN de los modelos Samsung, la marca advierte que “el uso de un agente limpiador que contenga cloro blanqueador puede decolorar el producto” y recomienda utilizar exclusivamente agentes limpiadores que contengan lejía de oxígeno (no cloro convencional) para preservar la estética y funcionalidad del equipo durante los años de vida útil.

Alternativas y recomendaciones oficiales Samsung

Samsung recomienda un procedimiento específico para limpiar el sello de la puerta y el tambor de manera segura sin dañar el equipo:

Utilizar cepillo suave + toalla + paño húmedo para limpieza básica del sello de goma

para limpieza básica del sello de goma Si es necesario detergente, mezclar cloro líquido diluido con agua tibia del grifo

del grifo Aplicar la solución diluida únicamente con paño húmedo (nunca directamente sobre la lavadora)

(nunca directamente sobre la lavadora) Usar guantes de goma durante toda la limpieza según instrucciones del fabricante de lejía

durante toda la limpieza según instrucciones del fabricante de lejía Secar bien el área con paño seco después de la limpieza

el área con paño seco después de la limpieza Dejar la puerta abierta hasta que el interior quede completamente seco

Ejecutar el ciclo ECO DRUM CLEAN al menos 1 vez al mes para eliminar bacterias

al menos para eliminar bacterias Usar únicamente 10% de la cantidad de agente limpiador recomendado por el fabricante

de agente limpiador recomendado por el fabricante NUNCA ejecutar el ciclo ECO DRUM CLEAN con carga de ropa dentro

el ciclo ECO DRUM CLEAN con carga de ropa dentro NUNCA usar detergente de lavandería común en ciclo Eco Drum Clean

detergente de lavandería común en ciclo Eco Drum Clean Preferir agentes con lejía de oxígeno vs cloro tradicional

vs cloro tradicional Inspeccionar el sello regularmente en busca de moho o manchas

Retirar objetos extraños que puedan quedar debajo del sello

Antes de aplicar cualquier producto de limpieza en la lavadora, es fundamental consultar siempre el manual específico del modelo de lavadora Samsung antes de iniciar cualquier procedimiento de limpieza, ya que las funciones específicas pueden variar según la línea (Bespoke AI + Ecobubble + WindFree + otros modelos). Es importante mencionar que el uso indebido de agentes limpiadores puede invalidar la garantía oficial del equipo durante el período de cobertura, por lo que resulta fundamental seguir las recomendaciones oficiales del fabricante para preservar la vigencia de la garantía comercial y extender la vida útil del electrodoméstico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.