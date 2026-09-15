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Frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart hoy

Si te faltan ingredientes para los platillos por las fiestas patrias o vas a armar tu súper, en Walmart por el Martes de Frescura hay alimentos con descuento.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para que ahorres un poco de dinero, en Walmart por el Martes de Frescura hay ofertas y promociones en frutas, verduras, carnes y mariscos, te compartimos la lista de productos que tienen descuento.

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Frutas y verduras con descuento en Walmart

Estos son los productos que tienen descuento:

  • Plátano Chiapas: 16.00 pesos el kilo
  • Limón agrio: 32.00 pesos el kilo
  • Rábanos: 21.00 pesos la pieza
  • Piña miel: 37.00 pesos el kilo
  • Manzana roja gala: 40.00 pesos el kilo
  • Zanahoria baby: 29.00 pesos los 340 gramos
  • Jitomate saladet: 21.00 pesos el kilo
  • Lechuga trío eva hidropónica: 44.00 pesos la pieza
  • Jícama: 39.00 pesos la bolsa con 454 gramos
  • Pepino: 22.00 pesos el kilo
  • Ensalada italiana: 38.00 pesos los 284 gramos
  • Aguacate Hass orgánico: 119.00 pesos la malla con 800 gramos
  • Ajo orgánico: 44.90 pesos los 120 gramos
  • Palitos de apio orgánico: 39.90 pesos los 400 gramos
  • Granada: 69.00 pesos el kilo
  • Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo
  • Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo
  • Zanahoria: 15.00 pesos el kilo
  • Fresa: 86.00 pesos los 454 gramos
  • Floretes de brócoli: 36.00 pesos los 454 gramos
  • Cilantro: 11.90 pesos la pieza
  • Jícama: 29.90 pesos el kilo
  • Papa blanca: 60.00 pesos el kilo

¿Qué ofertas hay en carnes y mariscos?

En caso de que quieras comprar alguna proteína, estas son las ofertas:

  • Codillo de cerdo rebanado: 67.00 pesos la charola
  • Cabeza de cerdo: 32.00 pesos los 900 gramos
  • Manitas de cerdo: 46.00 pesos los 700 gramos
  • Pechuga de pollo sin hueso: 172.00 pesos el kilo
  • Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos el kilo
  • Carne molida de res: 242.00 pesos el kilo
  • Filete de tilapia: 107.00 pesos el kilo
  • Molida de res 80/20: 148.00 pesos los 800 gramos
  • Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Pechuga de pollo con hueso: 152.00 pesos el kilo
  • Pollo entero fresco: 37.00 pesos el kilo
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos el kilo
  • Molida de cerdo: 109.00 pesos el kilo
  • Medallones de atún: 229.00 pesos
  • Milanesa de cerdo: 119.00 pesos la charola
  • Filete de tilapia: 59.00 pesos los 500 gramos

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