Frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart hoy

Para que ahorres un poco de dinero, en Walmart por el Martes de Frescura hay ofertas y promociones en frutas, verduras, carnes y mariscos, te compartimos la lista de productos que tienen descuento.

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Frutas y verduras con descuento en Walmart

Estos son los productos que tienen descuento:

Plátano Chiapas: 16.00 pesos el kilo

Limón agrio: 32.00 pesos el kilo

Rábanos: 21.00 pesos la pieza

Piña miel: 37.00 pesos el kilo

Manzana roja gala: 40.00 pesos el kilo

Zanahoria baby: 29.00 pesos los 340 gramos

Jitomate saladet: 21.00 pesos el kilo

Lechuga trío eva hidropónica: 44.00 pesos la pieza

Jícama: 39.00 pesos la bolsa con 454 gramos

Pepino: 22.00 pesos el kilo

Ensalada italiana: 38.00 pesos los 284 gramos

Aguacate Hass orgánico: 119.00 pesos la malla con 800 gramos

Ajo orgánico: 44.90 pesos los 120 gramos

Palitos de apio orgánico: 39.90 pesos los 400 gramos

Granada: 69.00 pesos el kilo

Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo

Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo

Zanahoria: 15.00 pesos el kilo

Fresa: 86.00 pesos los 454 gramos

Floretes de brócoli: 36.00 pesos los 454 gramos

Cilantro: 11.90 pesos la pieza

Jícama: 29.90 pesos el kilo

Papa blanca: 60.00 pesos el kilo

¿Qué ofertas hay en carnes y mariscos?

En caso de que quieras comprar alguna proteína, estas son las ofertas:

Codillo de cerdo rebanado: 67.00 pesos la charola

Cabeza de cerdo: 32.00 pesos los 900 gramos

Manitas de cerdo: 46.00 pesos los 700 gramos

Pechuga de pollo sin hueso: 172.00 pesos el kilo

Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos el kilo

Carne molida de res: 242.00 pesos el kilo

Filete de tilapia: 107.00 pesos el kilo

Molida de res 80/20: 148.00 pesos los 800 gramos

Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos

Pechuga de pollo con hueso: 152.00 pesos el kilo

Pollo entero fresco: 37.00 pesos el kilo

Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos el kilo

Molida de cerdo: 109.00 pesos el kilo

Medallones de atún: 229.00 pesos

Milanesa de cerdo: 119.00 pesos la charola

Filete de tilapia: 59.00 pesos los 500 gramos

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