Frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart hoy

Para que ahorres un poco de dinero, en Walmart por el Martes de Frescura hay ofertas y promociones en frutas, verduras, carnes y mariscos, te compartimos la lista de productos que tienen descuento.
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Frutas y verduras con descuento en Walmart
Estos son los productos que tienen descuento:
- Plátano Chiapas: 16.00 pesos el kilo
- Limón agrio: 32.00 pesos el kilo
- Rábanos: 21.00 pesos la pieza
- Piña miel: 37.00 pesos el kilo
- Manzana roja gala: 40.00 pesos el kilo
- Zanahoria baby: 29.00 pesos los 340 gramos
- Jitomate saladet: 21.00 pesos el kilo
- Lechuga trío eva hidropónica: 44.00 pesos la pieza
- Jícama: 39.00 pesos la bolsa con 454 gramos
- Pepino: 22.00 pesos el kilo
- Ensalada italiana: 38.00 pesos los 284 gramos
- Aguacate Hass orgánico: 119.00 pesos la malla con 800 gramos
- Ajo orgánico: 44.90 pesos los 120 gramos
- Palitos de apio orgánico: 39.90 pesos los 400 gramos
- Granada: 69.00 pesos el kilo
- Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo
- Zanahoria: 15.00 pesos el kilo
- Fresa: 86.00 pesos los 454 gramos
- Floretes de brócoli: 36.00 pesos los 454 gramos
- Cilantro: 11.90 pesos la pieza
- Jícama: 29.90 pesos el kilo
- Papa blanca: 60.00 pesos el kilo
¿Qué ofertas hay en carnes y mariscos?
En caso de que quieras comprar alguna proteína, estas son las ofertas:
- Codillo de cerdo rebanado: 67.00 pesos la charola
- Cabeza de cerdo: 32.00 pesos los 900 gramos
- Manitas de cerdo: 46.00 pesos los 700 gramos
- Pechuga de pollo sin hueso: 172.00 pesos el kilo
- Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos el kilo
- Carne molida de res: 242.00 pesos el kilo
- Filete de tilapia: 107.00 pesos el kilo
- Molida de res 80/20: 148.00 pesos los 800 gramos
- Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
- Pechuga de pollo con hueso: 152.00 pesos el kilo
- Pollo entero fresco: 37.00 pesos el kilo
- Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos el kilo
- Molida de cerdo: 109.00 pesos el kilo
- Medallones de atún: 229.00 pesos
- Milanesa de cerdo: 119.00 pesos la charola
- Filete de tilapia: 59.00 pesos los 500 gramos
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