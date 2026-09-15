Con 30% de descuento: Liverpool remata olla de presión T-Fal para el pozole del 15 de septiembre

El próximo 15 de septiembre México conmemora una vez más el Grito de Independencia, uno de los eventos históricos más importantes del país, ya que marca el inicio de la lucha por la independencia en el país. Para quienes preparan pozole en esa fecha, Liverpool ofrece la olla de presión T-Fal Compact Easy, de 6 litros de capacidad, con un 30% de descuento sobre su precio original.

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¿Cuánto cuesta la olla de presión T-Fal en Liverpool y cómo se puede pagar?

El precio original de la olla de presión T-Fal en Liverpool era de $3,599 pesos, pero con el descuento del 30% aplicado queda en $2,519.30 pesos si se paga de una sola vez. El envío es gratuito a todo el país, con la opción de recibirla a domicilio o retirarla en tienda mediante Click & Collect.

La tienda también ofrece opciones de pago en diferido, bajo las siguientes alternativas:

Con tarjetas Liverpool:

3 MSI de $899.75 (pago total: $2,699.25, es decir, un 25% de descuento sobre el valor original del producto)

(pago total: $2,699.25, es decir, un 25% de descuento sobre el valor original del producto) 6 MSI de $449.88 (pago total: $2,699.25)

(pago total: $2,699.25) 9 MSI de $299.92 (pago total: $2,699.25)

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, las opciones disponibles son:

3 MSI de $899.75 (pago total: $2,699.25)

(pago total: $2,699.25) 6 MSI de $449.88 (pago total: $2,699.25)

La olla a la venta en Liverpool es apta para cocinas de inducción y puede lavarse en lavavajillas. (Liverpool)

¿Qué características tiene esta olla de presión T-Fal a la venta en Liverpool y por qué cocina más rápido el maíz del pozole?

Según describe Liverpool, la olla Compact Easy es un “producto moderno y ultra compacto, de fácil uso y totalmente confiable”, fabricado en acero inoxidable 18/10, un material de alta durabilidad y resistencia. La marca destaca que permite una cocción saludable, que conserva las vitaminas y los nutrientes de los alimentos.

La olla tiene una capacidad de 6 litros, lo que lo hace ideal para cocinar pozole para varias personas el próximo 15 de septiembre. El utensilio a la venta en Liverpool cuenta con asas laterales y acabado brillante, y es apta para cocinas de inducción y para lavavajillas. No cuenta con recubrimiento antiadherente ni es apta para horno.

Usar una olla a presión para elaborar pozole puede ser una buena idea, ya que ayuda a preparar el alimento en poco tiempo. En una olla convencional, el maíz cacahuazintle puede tardar entre 3 y 5 horas en abrir por completo, mientras que en una olla exprés ese proceso se acelera considerablemente, aunque el tiempo exacto de cocción depende de varios factores (por ejemplo si el maíz ya viene precocido, el tipo de carne que se utilice y la potencia de la olla).

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