Bodega Aurrera remata frigobar Mabe de 4 pies con 15% de descuento y 12 mensualidades que no llegan a los $300 pesos

Bodega Aurrera tiene una promoción pensada para quienes buscan un frigobar compacto para el hogar o la oficina. El frigobar Mabe de 4 pies cúbicos, en color gris, está ahora con un descuento del 15% sobre su precio original. El equipo cuenta con luz LED interna y parrillas de cristal templado.

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¿Cuánto cuesta el frigobar Mabe en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

El frigobar Mabe costaba inicialmente $4,187 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $3,559 pesos, es decir, con una rebaja de $628 pesos.

El equipo se puede financiar hasta en 12 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido con diversas tarjetas participantes son:

3 MSI de $1,186.33

6 MSI de $593.17

9 MSI de $395.44

12 MSI de $296.58

El frigobar puede recibirse en menos de 24 horas.

El frigobar Mabe está con descuento en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene este frigobar Mabe de 4 pies a la venta en Bodega Aurrera?

El frigobar Mabe RMF04LGMXS0 tiene una capacidad de 4 pies cúbicos y un diseño compacto pensado para espacios reducidos. Según describe la ficha de producto en Bodega Aurrera, el equipo “se adapta fácilmente a cualquier lugar, facilitando la organización de alimentos y bebidas”.

Cuenta con parrillas de cristal templado, resistentes y fáciles de limpiar, además de luz LED interna que mejora la visibilidad del contenido. También incorpora un sistema de seguridad para mayor control y protección del equipo.

En cuanto a especificaciones técnicas, el frigobar disponible en Bodega Aurrera funciona con 100 volts, pesa 24 kilogramos y mide 48 x 55 x 84 centímetros.

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