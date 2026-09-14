Bodega Aurrera remata la lavadora Mabe de 18 kg con carga superior y descuento de $6,200: incorpora un sistema que permite continuar el ciclo tras un corte de luz

Bodega Aurrera tiene una promoción pensada para quienes buscan renovar su lavadora. La lavadora Mabe de 18 kilos, con carga superior, está ahora con un descuento de $6,200 pesos sobre su precio original. El equipo cuenta con siete ciclos automáticos y un sistema que mantiene la continuidad del lavado ante un corte eléctrico.

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¿Cuánto cuesta la lavadora Mabe en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

La lavadora Mabe costaba inicialmente $12,999 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $6,799 pesos, es decir, con una rebaja de $6,200 pesos.

Más allá del descuento, el equipo se puede financiar hasta en 18 meses sin intereses con diversas tarjetas participantes. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $2,266.33

6 MSI de $1,133.17

9 MSI de $755.44

12 MSI de $566.58

18 MSI de $377.72

La lavadora Mabe está con descuento en Bodega Aurrera y se puede comprar en hasta 18 MSI. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene esta lavadora Mabe de 18 kg a la venta en Bodega Aurrera?

La lavadora Mabe tiene capacidad de 18 kilogramos y es de carga superior. Según describe la ficha de producto en Bodega Aurrera, el equipo “ofrece un sistema de lavado eficiente con agitador Right Cleaning que garantiza una limpieza profunda y cuida tus prendas”. También cuenta con tecnología Aqua Saver Green, pensada para ahorrar agua en cada ciclo.

El diseño incluye tapa metálica y un panel con dos perillas para un manejo sencillo. La lavadora ofrece cinco tamaños de carga, además de una opción automática, y siete ciclos que incluyen autolimpieza, ropa de bebé, ciclo rápido, blancos, ropa de color, jeans y prendas voluminosas. También permite seleccionar etapas de lavado por separado, como centrifugar, enjuagar, lavar o remojar durante 30 o 60 minutos, y tiene un despachador de blanqueador en la cubierta.

Uno de sus puntos destacados es el sistema Black Out Recovery, que mantiene la continuidad del ciclo en caso de un corte de luz. La velocidad de centrifugado es de 670 RPM, y el equipo funciona con un voltaje de 127V y una frecuencia de 60 Hz.

En cuanto a especificaciones técnicas, la lavadora a la venta en Bodega Aurrera pesa 45.6 kilogramos y está disponible en color blanco.

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