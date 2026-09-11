Daryl Shuler, técnico experto en lavadoras: “Nunca debes usar demasiado detergente, el exceso se acumula y con el tiempo perjudica el dispensador”

Daryl Shuler trabaja como técnico en Appliance Doctor, en Nueva York, y atiende fallas de lavadoras a diario. Su recomendación es directa: el detergente en exceso arruina el dispensador de la máquina y acelera el desgaste del equipo con cada ciclo de lavado.

El técnico explica que las lavadoras de carga frontal necesitan cuidados distintos a las tradicionales. El uso de suavizante y detergente común, en vez del formulado para alta eficiencia (HE), genera espuma y residuos que quedan atrapados en el dispensador.

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¿Qué error comete la gente con el detergente en las lavadoras, según Daryl Shuler?

El técnico Daryl Shuler advierte sobre la cantidad de jabón que la gente usa en casa. “El exceso se acumula y, con el tiempo, verás una capa de residuos en el dispensador”, explicó Shuler, técnico de Appliance Doctor en Nueva York.

La recomendación forma parte de una guía de mantenimiento recogida por el medio especializado Consumer Reports. El experto insiste en que revisar el dispensador cada semana evita fallas costosas a mediano plazo en la lavadora.

Shuler recomienda usar solo detergente de alta eficiencia en las lavadoras de carga frontal. El detergente en polvo HE tiene menos probabilidades de acumularse que el líquido, según indica el fabricante Samsung en sus recomendaciones de uso.

El suavizante también queda en la lista de productos que Shuler desaconseja para este tipo de lavadoras. Su uso constante deja una película de residuos que, con el tiempo, favorece la aparición de moho dentro del tambor.

Siete hábitos para evitar el moho en lavadoras de carga frontal. (Gemini)

¿Cómo evitar el moho y alargar la vida útil de una lavadora de carga frontal?

Además del detergente, Daryl Shuler y otros técnicos señalan hábitos simples de mantenimiento. Estas acciones evitan la acumulación de humedad, principal causa del mal olor y el moho en este tipo de equipos.

Saca la ropa húmeda de la lavadora en cuanto termina el ciclo

Limpia la puerta y la goma después de cada lavado

Deja la puerta entreabierta entre una carga y otra

Retira y enjuaga el dispensador de detergente con regularidad

Corre un ciclo de limpieza del tambor una vez al mes

Verifica que la lavadora esté bien nivelada

Revisa que la manguera de desagüe no esté insertada de más

La humedad atrapada es la principal causa del moho en las lavadoras de carga frontal. Dejar la puerta cerrada de forma constante impide la ventilación del tambor y acorta la vida útil del equipo.

Estos hábitos, junto con la recomendación de Daryl Shuler sobre el detergente, prolongan el funcionamiento del dispensador. Un mantenimiento constante evita reparaciones costosas a futuro y mantiene la máquina libre de malos olores.

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