Lo mejor de la televisión: Lista de ganadores de los Emmy 2026

En los Emmy se premia a lo mejor de la televisión, hubo muchas sorpresas y la serie más galardonada fue Widow´s Bave que se llevó seis estatuillas, y si eres de los que disfruta ver series y películas en casa, te compartimos quienes fueron los premiados para que los agregues a tu lista por ver.

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Lista de ganadores en los Emmy 2026

Serie dramática: “ The Pitt ”

” Actriz principal en una serie dramática: Rhea Seehorn, “ Pluribus ”

” Actor protagonista en una serie dramática : Noah Wyle - “The Pitt”

Actriz de reparto en una serie dramática: Allison Janney - “ The Diplomat ”

” Actor secundario en una serie dramática: Tom Pelphrey - “Task”

Actriz invitada en una serie dramática: Shailene Woodley - “ Paradise ”

” Actor invitado en una serie dramática: Ernest Harden, Jr. - “The Pitt”

Mejor serie de comedia: “ Widow’s Bay ”

” Actriz principal en una comedia: Jean Smart, “Hacks”

Actor protagonista en una comedia: Matthew Rhys- “Widow’s Bay”

Actriz secundaria en una comedia: Kate O’Flynn - “Widow’s Bay”

Actor secundario en una comedia: Stephen Root - “Widow’s Bay”

Actriz invitada en una serie de comedia: Betty Gilpin - “Widow’s Bay”

Mejor reality show de competición: “The Traitors”

Mejor serie limitada o antológica: “ DTF St. Louis ”

” Mejor película para televisión: “Remarkably Bright Creatures”

Actriz protagonista en una miniserie, serie antológica o película: Sally Field - “Remarkably Bright Creatures”

Actor protagonista en una miniserie, serie antológica o película: Matthew Rhys - “ The Beast in Me ”

” Actriz de reparto en una miniserie, serie antológica o película: Linda Cardellini - “DTF St. Louis”

Actor secundario en una miniserie, serie antológica o película: David Harbour - “DTF St. Louis”

Mejor serie de variedades con guion: “The Late Show with Stephen Colbert”

Premio Humanitario Bob Hope: Michael J. Fox

Mejor dirección, serie dramática: Saul Metzstein, “ Slow Horses ”

” Mejor dirección, serie de comedia: Hiro Murai - “Widow’s Bay”

Mejor guion, serie dramática: Vince Gilligan, “Pluribus”

Mejor guion, serie de comedia: Katie Dippold, “Widow’s Bay”

¿Quiénes ganaron más Emmys?

Mientras que las producciones más premiadas fueron:

Widow´s Bay con 14 premios en total, incluyendo 6 en la gala principal y 8 en apartados creativos convirtiéndose en la comedia más premiada en un solo año. Esta serie cuenta la historia de Tom Loftis un alcalde escéptico que intenta revivir la economía de una pequeña isla cuando una maldición comienza a manifestarse.

También recibió varios galardones The Pitt, obtuvo premio como mejor serie dramática, esta producción aborda el frenético trabajo del personal de urgencias de un hospital de Pittsburgh.

DTF St. Louis fue la mejor serie limitada o antología de la temporada, es una comedia negra y thriller donde la trama comienza con una muerte sospechosa y una investigación policial.

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