La función de tu celular Samsung que apaga tus aparatos solos cuando sales de casa (y la mayoría no la tiene activada)

La aplicación SmartThings de Samsung permite programar que los dispositivos del hogar se apaguen automáticamente cuando nadie está en casa, aunque requiere configurar una rutina previa para funcionar y muchos aún no la tienen activada.

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¿Cómo funciona la función de SmartThings que apaga los aparatos al salir de casa?

La aplicación SmartThings de Samsung detecta cuando no hay nadie en el domicilio y apaga los dispositivos que no necesitan estar en funcionamiento, con el objetivo de reducir el consumo de energía mientras los habitantes están fuera.

El sistema utiliza la ubicación GPS del celular para reconocer los movimientos de entrada y salida. Con esa información, la app también puede regular la temperatura para que la vivienda esté acondicionada al momento del regreso, y enviar una notificación cuando alguien llega a casa.

Un punto clave: esta función no opera de forma automática desde el primer uso. Samsung aclara que se requiere un preajuste de rutina, y que los dispositivos compatibles deben estar registrados en la aplicación SmartThings con la misma Samsung account. Es decir, el usuario debe configurar previamente qué aparatos se apagan y en qué condiciones.

Para usar esta aplicación, se debe descargar SmartThings e ingresar con una cuenta de Samsung. A continuación, se debe seguir el siguiente paso a paso:

Navegar y abrir SmartThings en tu teléfono Si es la primera vez que se usa, revisar la información, tocar Iniciar e ir a Ajustes Dar los permisos correspondientes Agregar dispositivos. Para conocer otras funciones de SmartThings, consulta las otras secciones.

¿Qué otras rutinas automáticas permite configurar SmartThings?

Además del apagado automático, la aplicación permite programar otras acciones vinculadas a la rutina diaria. Entre ellas, iniciar la limpieza cuando los habitantes salen por la mañana, o encender la pantalla del televisor a determinada hora entre semana para funcionar como despertador. Todas estas rutinas también requieren configuración previa y que los dispositivos estén vinculados a la misma cuenta Samsung.

La app también sugiere nuevas rutinas en función de los dispositivos que la persona ya tiene conectados, y permite compartir esas rutinas con invitados mediante un solo toque, para que no tengan que averiguar cómo funciona cada aparato de la casa.

Entre sus otras funciones, SmartThings incluye Home Insight, que ofrece recomendaciones y hace seguimiento de los dispositivos las 24 horas; la administración del hogar en vista 3D desde cualquier lugar; y un sistema de conexión que muestra una ventana emergente al acercarse a un producto compatible, tanto para registrarlo como para controlarlo mediante Quick Remote.

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