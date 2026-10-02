Walmart rebaja en $1,220 la batería de cocina Tramontina de 11 piezas de acero con tapas, ollas y sartenes, compatible con inducción

Cocinar pastas al dente con el colador integrado dentro de la propia olla, saltear verduras simultáneamente en dos sartenes de diferentes diámetros o preparar guisos amplios para toda la familia durante los fines de semana requiere contar con un juego completo de utensilios versátiles compatibles con cualquier tipo de estufa doméstica. El juego Tramontina de 11 piezas en acero inoxidable tres capas responde a este perfil de compra dentro del catálogo Walmart con núcleo de aluminio para distribución uniforme del calor, certificación NSF internacional y compatibilidad con todas las estufas incluida la inducción moderna.

Este juego se cotiza actualmente en $7,479 pesos frente al precio original de catálogo de $8,699 pesos, con un ahorro directo de $1,220 pesos menos que su valor tradicional. La compra incluye envío sin costo con entrega estimada y garantía de tres meses según la política del vendedor Nocnoc dentro del marketplace Walmart.

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Características principales del juego Tramontina 11 piezas en Walmart

La característica más destacada de este juego es la combinación del acero inoxidable tres capas con núcleo de aluminio junto con la compatibilidad universal para todas las estufas y la certificación NSF internacional que ofrece varias ventajas prácticas frente a los juegos convencionales del segmento accesible que suelen limitar la compatibilidad a estufas tradicionales de gas o eléctricas convencionales. La estructura tres capas con núcleo de aluminio garantiza distribución uniforme del calor y control preciso de cocción.

Tramontina Juego de utensilios de cocina de 11 piezas de acero inoxidable en Walmart (Walmart)

La compatibilidad universal con estufas de inducción, gas, eléctricas y vitrocerámicas representa una característica valiosa para quiénes planean instalar una placa de inducción moderna en el hogar o que ya cuenta con el electrodoméstico y busca utensilios compatibles sin realizar la prueba casera del imán. La certificación NSF internacional representa el estándar oficial internacional en seguridad alimentaria y materiales en contacto directo con alimentos.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina juego 11 piezas completo

juego completo Estructura acero inoxidable tres capas

Núcleo de aluminio distribución uniforme calor

distribución uniforme calor 2 sartenes de 20 cm y 25 cm

de 20 cm y 25 cm 3 ollas con tapa de 1.4 L, 2.8 L y 3.8 L

de 1.4 L, 2.8 L y 3.8 L 1 olla 5.6 L con tapa

con tapa 1 colador de pasta para olla 5.6 L

para olla 5.6 L Compatible con inducción, gas, eléctrica y vitrocerámica

Resistente al horno hasta 260°C

Apto para lavaplatos doméstico

doméstico Certificación NSF internacional seguridad alimentaria

internacional seguridad alimentaria Transición estufa a horno sin problemas

Garantía oficial Tramontina México

El juego cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en las ollas, sartenes, tapas de acero inoxidable, colador de pasta y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica, complementada con la garantía adicional de tres meses del vendedor Nocnoc dentro del marketplace Walmart y devolución disponible hasta 30 días después de recibido.

Se recomienda lavar a mano con agua tibia y jabón suave aunque el juego sea apto para lavaplatos doméstico, para preservar considerablemente el brillo original del acero inoxidable durante los años de uso cotidiano.

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