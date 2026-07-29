La CFE revela el aparato con mayor consumo fantasma; AHORRA en tu recibo desconectándolo

¿Apagas la pantalla con el control remoto? De acuerdo con la información difundida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), este es el aparato con mayor consumo de energía en modo de espera o “consumo fantasma”, un gasto silencioso que puede incrementar tu recibo de luz con el paso del tiempo.

Aunque el consumo de energía eléctrica pareciera mínimo, este aparato permanece activo las 24 horas del día mientras el equipo continúa conectado al enchufe. Al sumar semanas o meses, ese gasto representa una parte importante del consumo eléctrico en tu hogar,

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Consumo fantasma: ¿Qué aparato consume más energía aunque esté apagado?

Conforme a una tabla comparativa publicada por la CFE, la televisión encabeza en la lista de los equipos con mayor consumo anual en modo de espera, con un estimado de 45. 1 kW-hora (KWh) al año; después aparecen otros dispositivos como:

Calefactor: 36.9 kWh

Horno de microondas: 27 kWh

Pantalla de plasma: 26.8 kWh

Computadora: 24.9 kWh

Sistema de audio: 14.5 kWh

Reproductor de DVD: 13.6 kWh

Aire acondicionado: 7.9 kWh

Cargador de celular: 2.3 kWh al año.

La CFE aclara que estas cifras son estimaciones, ya que el consumo puede variar según el modelo, la antigüedad, laeficiencia energética y el uso de cada aparato.

¿Por qué una televisión consume electricidad aunque esté apagada?

Cuando se apaga con el control remoto, la mayoría de las televisiones o pantallas no se desconectan por completo, permanecen en modo stand by, manteniendo activos componentes como el receptor del control remoto, el reloj interno, la conexión a internet, las actualizaciones automáticas y hasta parte de la fuente de alimentación.

Ante esto, la CFE recomienda desconectar el televisor cuando no vaya a utilizarse durante varias horas, especialmente por la noche, al salir de casa o durante un viaje.

¿Cómo puedo reducir el consumo fantasma en casa?

Una de las medidas más prácticas consiste en conectar la televisión, la consola de videojuegos, el decodificador y el sistema de sonido a una regleta con interruptor, lo que permite cortar el suministro eléctrico de varios dispositivos al mismo tiempo.

La CFE también recuerda que los aparatos en modo espera representan alrededor del 11% del consumo eléctrico en casa, según diagnósticos efectuados en viviendas.

Aunque ete porcentaje corresponde al conjunto de equipos conectados y no solamente a la pantalla, reducir este consumo puede ayudar a disminuir el monto en el pago del recibo de luz , además de evitar que llegues a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).

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