Samsung remata el celular Galaxy S26+ de 512 GB con hasta $8,500 de descuento en su sitio oficial

Si estás buscando adquirir el celular Samsung Galaxy S26+ hay una importante promoción en el sitio web oficial de la marca. Es que Samsung está rematando el modelo en su versión de 512 GB, con un precio de $24,999 pesos, o sea un ahorro de $8,500 pesos respecto a su precio de lista. La compra incluye envío gratis y puede pagarse desde $1,041.63 al mes.

El equipo cuenta con pantalla de 6.7 pulgadas, un sistema de cámara trasera encabezado por un sensor gran angular de 50 MP y funciones de inteligencia artificial Galaxy AI. Está disponible en varios colores, incluido uno exclusivo de la tienda en línea.

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¿Cuánto cuesta el Galaxy S26+ en el sitio oficial de Samsung y cómo comprarlo?

Tal como se lee en el sitio oficial de Samsung, el Galaxy S26+ de 512 GB con 12 GB de RAM tiene un precio promocional de $24,999 pesos. El equipo bajó $8,500 pesos respecto de su precio original de $33,499.

Además del ahorro, el aparato se puede pagar desde $1,041.63 al mes, conforme a Samsung. Y quienes entreguen su equipo actual a través del programa Galaxy Canje pueden acceder a una bonificación extra de entre $190 y $19,670 pesos según el modelo y estado del dispositivo, con lo que el precio puede bajar considerablemente.

El teléfono está disponible en los colores Violeta Cobalto, Negro, Azul Cielo y Sombra Plata, este último exclusivo de Samsung.com. La compra incluye envío gratis, y la entrega de los productos comienza a partir del 30 de agosto de 2026.

El Galaxy S26+ de 512 GB está en promoción en el sitio oficial de Samsung. (Samsung)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy S26+?

El Samsung Galaxy S26+ tiene una pantalla principal de 6.7 pulgadas, lo que lo ubica entre el Galaxy S26 (6.3 pulgadas) y el S26 Ultra (6.9 pulgadas) dentro de la nueva línea.

En cámaras, cuenta con un sensor gran angular de 50 MP, uno ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP, además de una cámara frontal de 12 MP. Su sistema de zoom incluye zoom óptico de 3x y zoom de calidad óptica de 2x.

Samsung describe al modelo como “un celular inteligente de alta gama que ofrece un rendimiento potente y funciones inteligentes de IA”.

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