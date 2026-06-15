Anynet+ en Samsung: la función oculta que hace que tu pantalla y tus dispositivos se controlen solos (y casi nadie la tiene activada)

Conectar una consola, una barra de sonido o un dispositivo de streaming puede hacer más cómoda la experiencia de entretenimiento en casa. Sin embargo, también puede volverse más tediosa cuando cada equipo exige su propio control. Ante esto, algunos televisores de Samsung cuentan con una función que puede simplificar esta rutina.

Esta función es conocida como Anynet+, pero no basta con activarla en el televisor: también es necesario revisar que los dispositivos conectados sean compatibles y tengan la configuración correcta.

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¿Qué es Anynet+ en una pantalla Samsung?

De acuerdo con la guía oficial de Samsung, Anynet+ es la forma en que la marca identifica a HDMI-CEC, una tecnología que permite manejar algunos dispositivos conectados por HDMI desde el control remoto del televisor.

Esta función puede servir para

encender o apagar equipos

ponerlos en modo de espera

controlar ciertas opciones de audio

Además, cuando el usuario comienza a reproducir contenido en un dispositivo conectado, la Smart TV puede encenderse y cambiar automáticamente a la entrada correspondiente. En pocas palabras, esta función permite controlar los diversos dispositivos conectados a un televisor desde un mismo mando o control. Lo que significa que al encender un aparato se puedan encender el resto, una acción similar al apagar uno junto con el resto.

¿Cómo activar Anynet+ en una Smart TV Samsung?

La ruta puede variar según el año y modelo del televisor, pero Samsung ubica esta opción dentro del apartado de dispositivos externos. En modelos recientes, puede revisarse desde:

Configuración

Todas las configuraciones

Conexión o General

Administrador de dispositivos externos

Anynet+ (HDMI-CEC)

En modelos anteriores, la opción puede aparecer en General, Sistema o Configuración de experto. Por eso, si no aparece con la misma ruta, conviene buscar directamente Anynet+ dentro del menú de ajustes.

¿Cómo aparece HDMI-CEC en otras marcas?

Uno de los puntos que más confunde a los usuarios es que HDMI-CEC no siempre aparece con ese nombre. Cada fabricante suele identificar esta función de una forma distinta dentro de sus menús.

En distintas marcas puede aparecer como:

Anynet+, en televisores Samsung

SIMPLINK, en televisores LG

BRAVIA Sync o Control for HDMI, en pantallas Sony

EasyLink, en televisores Philips

CEC o HDMI-CEC, en dispositivos Google TV, Android TV o Chromecast

Estas denominaciones aparecen en guías oficiales de soporte de cada fabricante. Aunque el nombre cambie, la función busca lo mismo.

También es conocido como HDMI-CEC El nombre de esta función puede variar según la marca de televisor. (Getty Images)

¿Qué dispositivos también deben tener activada esta función?

Activar Anynet+ en la pantalla Samsung es solo el primer paso. Según las guías oficiales de cada fabricante, la consola, reproductor o dispositivo de streaming también debe tener habilitada su propia opción de control HDMI para que la sincronización funcione correctamente.

Algunos ejemplos son:

PlayStation 5: Ajustes, Sistema, HDMI y activar HDMI Device Link

Nintendo Switch: Configuración de la consola, Ajustes de TV y Match TV Power State

Apple TV 4K: Configuración, Controles y dispositivos, y control de televisores o receptores

Fire TV: Configuración, Pantalla y sonido, y Control de dispositivos HDMI-CEC

Si esta opción está apagada en el equipo externo, la pantalla no podrá completar la sincronización. Por eso, Anynet+ puede parecer desactivado aunque esté encendido en el televisor.

¿Qué revisar si Anynet+ no funciona?

De acuerdo con Samsung, si Anynet+ no responde, conviene comprobar que el equipo conectado sea compatible con HDMI-CEC y que la función esté activa tanto en la pantalla como en el dispositivo externo. La marca también advierte que algunos cables HDMI pueden no admitir Anynet+, por lo que probar otro cable puede ayudar a descartar fallas de conexión.

Antes de desactivar la función, puedes revisar estos puntos:

confirmar que Anynet+ esté encendido en la Smart TV Samsung

activar el control HDMI en el dispositivo externo

probar otro cable HDMI

usar otro puerto HDMI del televisor

actualizar el sistema del televisor o del equipo conectado

reiniciar los dispositivos después de cambiar la configuración

En barras de sonido o sistemas de audio, también se recomienda usar el puerto HDMI ARC o eARC, cuando el modelo lo incluya. Esta conexión ayuda a enviar audio entre la televisión y el equipo de sonido, además de facilitar algunas funciones de control.

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