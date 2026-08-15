Samsung pone en promoción el monitor gamer Odyssey G8, el primer 6K: hay descuento para quienes cumplan este requisito y hasta 24 MSI

En el segmento monitor gaming premium, cada generación de tecnología suele durar varios años antes de que llegue el siguiente salto grande. En 2026 ese salto llegó de la mano de Samsung Electronics con el lanzamiento oficial del primer monitor gaming del mundo con resolución 6K. La tienda oficial Samsung México tiene disponible al público mexicano el monitor Odyssey G8 modelo G80HS de 32 pulgadas con resolución nativa 6K a 165 Hz y modo dual 3K a 330 Hz, un equipo pionero de la industria monitor gaming global.

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El monitor cotiza por 29,499 pesos en la tienda oficial Samsung México. La compañía ofrece pago diferido a hasta 24 mensualidades sin intereses de mil 229 pesos con 12 centavos con tarjetas de crédito BBVA y Banamex participantes, plan de financiamiento que hace posible el acceso al equipamiento premium sin comprometer todo el presupuesto de contado. Adicionalmente, Samsung habilita una promoción específica dirigida a compradores del producto: 200 pesos de descuento reembolsable al dejar una reseña verificada del producto en la tienda oficial, ajuste que reduce el precio efectivo a 29.299 pesos tras completar el proceso posterior a la compra.

Por qué el Samsung Odyssey G8 marca un antes y un después en el segmento monitor gamer

Antes de este lanzamiento, el techo de resolución para monitores gaming del mercado global era 4K UHD, con contadas excepciones profesionales que alcanzaban 5K en segmentos de creación de contenido o edición fotográfica. Samsung rompió esa barrera con el Odyssey G8 G80HS, primer monitor gaming del mundo con resolución nativa 6K de 6,144 por 3,456 píxeles, casi 80 por ciento más píxeles que un 4K estándar. El resultado es una densidad de píxeles de 224 PPI que la propia Samsung clasifica dentro de la categoría “Retina”, término reservado para pantallas con densidad tan alta que el ojo humano deja de distinguir píxeles individuales a distancia normal de uso.

Monitor Odyssey G8 en Samsung Mexico (Samsung)

Pero el gran atractivo del monitor no es solo la resolución bruta. Es su función Dual Mode, que le permite cambiar entre dos configuraciones distintas según lo que estés haciendo: modo 6K a 165 Hz para trabajo de productividad, edición fotográfica o juegos AAA con máximo detalle visual + modo 3K a 330 Hz para eSports competitivo, FPS de alta velocidad como Counter-Strike 2, Valorant o Call of Duty donde la fluidez pesa más que la resolución. Un solo monitor cumple ambos roles.

Estas son las especificaciones verificadas del Samsung Odyssey G8 G80HS según ficha oficial Samsung Latinoamérica:

Panel Fast IPS de 32 pulgadas con ángulo de visión de 178 grados horizontales y verticales.

con ángulo de visión de 178 grados horizontales y verticales. Resolución nativa 6K UHD de 6 mil 144 por 3 mil 456 píxeles (80% más píxeles que 4K UHD).

de 6 mil 144 por 3 mil 456 píxeles (80% más píxeles que 4K UHD). Densidad ultra alta de 224 píxeles por pulgada (categoría Retina según Samsung).

(categoría Retina según Samsung). Función Dual Mode con dos configuraciones: 6K a 165 Hz + 3K (3 mil 072 por 1 mil 728) a 330 Hz.

con dos configuraciones: 6K a 165 Hz + 3K (3 mil 072 por 1 mil 728) a 330 Hz. Tiempo de respuesta 1 ms GtG para captura de movimientos en tiempo real sin ghosting.

para captura de movimientos en tiempo real sin ghosting. HDR10+ Gaming con optimización de brillo y contraste en tiempo real.

con optimización de brillo y contraste en tiempo real. Brillo pico de 400 nits en modo HDR + 350 nits en modo SDR.

+ 350 nits en modo SDR. 1.07 mil millones de colores con profundidad 10-bit y cobertura 99% del gamut sRGB.

con profundidad 10-bit y cobertura 99% del gamut sRGB. Compatible con NVIDIA G-Sync más AMD FreeSync Premium para eliminar tearing y stuttering.

más AMD FreeSync Premium para eliminar tearing y stuttering. Conectividad de vanguardia : DisplayPort 2.1 + HDMI 2.1 + hub USB integrado.

: DisplayPort 2.1 + HDMI 2.1 + hub USB integrado. Base ergonómica ajustable con altura, inclinación (tilt), giro (swivel) y pivote vertical.

con altura, inclinación (tilt), giro (swivel) y pivote vertical. Peso ligero para instalación fácil en escritorio gaming estándar.

La resolución 6K del monitor Odyssey exige una tarjeta gráfica extremadamente potente para mantener 165 Hz constantes en juegos AAA modernos. Si tu setup actual es una RTX 3060 o inferior, tal vez quieras revisar primero un monitor 4K más accesible.

La compra directa por Samsung.com México incluye envío directo con logística oficial de la compañía y garantía oficial Samsung México, opción más segura que comprar el mismo producto por marketplace de terceros donde la cobertura oficial puede quedar sujeta a interpretación.

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