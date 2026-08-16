Walmart pone en remate por $14,990 el televisor Samsung de 75 pulgadas Mini LED 4K con financiamiento en meses sin intereses

Comprar una pantalla grande de 75 pulgadas ya no es un lujo reservado únicamente al segmento premium OLED de 30 mil pesos. En 2026 Samsung amplió considerablemente el acceso al segmento Mini LED de gran formato con la serie M70H, una propuesta que hasta hace un par de años estaba reservada para audiencia premium con presupuesto abierto. Ante esto, Walmart tiene en remate la pantalla Samsung Mini LED M70H de 75 pulgadas resolución 4K modelo UN75M70HAFXZX en 14,990 pesos, cuando el catálogo original marcaba 17,990 pesos.

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La rebaja son 3 mil pesos directos, equivalentes al 16.7 por ciento sobre el precio original. Walmart maneja pago diferido a 3 mensualidades sin intereses de 4,996.67 pesos con tarjetas participantes, plan corto ideal para quienes prefieren liquidar pronto sin afectar el presupuesto anual. También ofrece las modalidades tradicionales de contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y envío gratuito.

Qué distingue a la línea Mini LED M70H dentro del catálogo 2026 Samsung

Samsung posiciona la serie M70H como su propuesta Mini LED más accesible del portafolio 2026, ubicándose por debajo de las líneas Neo QLED premium (QN85, QN90 y QN95) y por encima de las líneas Crystal UHD 4K convencionales. La diferencia técnica frente a las Crystal UHD tradicionales es específica: la M70H utiliza retroiluminación Mini LED (miles de LEDs miniatura que iluminan por zonas) en lugar del sistema Direct LED estándar, generando negros más profundos, mayor contraste y mejor rendimiento en escenas oscuras sin llegar al costo premium de las Neo QLED.

Pantalla 75 pulgadas Samsung MiniLed en Walmart (Walmart)

Estas son las características verificadas del Samsung 75M70H según ficha oficial Samsung México:

Pantalla Mini LED 4K UHD de 75 pulgadas con resolución nativa 3840 x 2160 píxeles.

con resolución nativa 3840 x 2160 píxeles. Mini LED Processor 4K propietario Samsung para escalado inteligente + optimización IA.

propietario Samsung para escalado inteligente + optimización IA. Vision AI Companion con capacidades de inteligencia artificial integradas generación 2026.

con capacidades de inteligencia artificial integradas generación 2026. Supreme Mini LED Dimming para control preciso de iluminación por zonas.

para control preciso de iluminación por zonas. Motion Xcelerator + DLG hasta 120 Hz (Dynamic Latency Gaming Mode) para gaming fluido.

(Dynamic Latency Gaming Mode) para gaming fluido. Compatibilidad HDR10 + Mini LED HDR + Contrast Enhancer + Color Booster + Modo Cineasta .

. Audio 20W RMS 2 canales + OTS Lite (Object Tracking Sound sigue la acción por la pantalla).

(Object Tracking Sound sigue la acción por la pantalla). Q-Symphony para sincronizar audio con barras de sonido Samsung compatibles.

para sincronizar audio con barras de sonido Samsung compatibles. Karaoke Mic + Adaptive Sound con optimización automática por contenido.

con optimización automática por contenido. Sistema operativo Tizen con 7 años de actualizaciones oficiales garantizadas (hasta 2033).

con (hasta 2033). SmartThings + Vision AI + Samsung TV Plus con más de 750 canales gratuitos.

con más de 750 canales gratuitos. Knox Security para protección de datos personales.

para protección de datos personales. Wi-Fi + Bluetooth 5.3 + HDMI + USB + Ethernet + VESA 400 x 300 mm .

. Compatible AirPlay + Chromecast built-in + Google Assistant + Amazon Alexa.

La pantalla incluye 12 meses de garantía oficial Samsung México cubriendo defectos de fábrica del panel Mini LED, procesador, sistema Tizen y control remoto Samsung. Al configurar el equipo será necesario vincular una cuenta Samsung para acceder a Vision AI Companion, SmartThings, Samsung TV Plus y actualizaciones automáticas.

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