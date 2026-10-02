Combo de oferta en T-Fal con $1,350 de descuento: licuadora Ultraforce de seis cuchillas y exprimidor de jugo Citrus Press Pro

Preparar jugos naturales exprimidos de cítricos cada mañana, batir smoothies con hielo para el entrenamiento posterior o licuar frutas y verduras amplias para la familia completa durante los fines de semana implica contar con dos electrodomésticos complementarios diseñados específicamente para cada preparación cotidiana. En la tienda T-Fal se puede conseguir la licuadora Ultraforce Pro Inox y el exprimidor Citrus Press Pro dentro del catálogo oficial, con ambos electrodomésticos en un paquete coordinado con descuentos aplicados sobre los precios tradicionales de catálogo.

El combo se cotiza actualmente en $2,898 pesos frente al precio original de catálogo combinado de $4,248 pesos entre ambos productos, con un ahorro directo total de $1,350 pesos menos del valor tradicional sumado. La compra incluye envío gratis a todo el país aplicable automáticamente en pedidos desde $1,999 pesos según la política oficial de la tienda T-fal México.

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Carrito de compras T-Fal (T-Fal)

Qué incluye la Licuadora Ultraforce Pro Inox de T-fal

La Licuadora T-fal Ultraforce Pro Inox representa el componente principal del combo con tecnología premium Powelix Life diferencial vs las licuadoras convencionales del segmento accesible mexicano. El modelo integra seis cuchillas de acero inoxidable recubiertas en titanio que ofrecen hasta dos veces más eficiencia que modelos anteriores de la marca francesa, asegurando cortes precisos y mezclados perfectos durante cada uso cotidiano familiar.

El cuerpo de la licuadora está fabricado en acero inoxidable garantizando desempeño robusto y durabilidad prolongada con apariencia moderna que complementa estéticamente cualquier cocina contemporánea. El vaso de vidrio de 1.75 litros permite preparar grandes cantidades para familias amplias, mientras los 3 programas automáticos (smoothie, hielo, auto clean) facilitan considerablemente la preparación de recetas específicas y la limpieza posterior del equipo. El modelo incluye adicionalmente un chopper adicional con dos cuchillas de acero inoxidable para ampliar las opciones de preparación familiar desde picar hasta mezclar diferentes ingredientes.

Entre sus características destacan:

Marca T-fal modelo BL87BDX0

modelo Tecnología Powelix Life con 6 cuchillas de titanio

con 6 cuchillas de titanio Doble eficiencia en cortes vs modelos anteriores

Cuerpo de acero inoxidable robusto

robusto Vaso de vidrio 1.75 litros amplio

amplio 3 programas automáticos : smoothie, hielo, auto clean

: smoothie, hielo, auto clean Chopper adicional con 2 cuchillas de acero

con 2 cuchillas de acero Vaso y cuchillas desmontables para fácil limpieza

para fácil limpieza Dimensiones 18 × 18 × 42 cm

Peso 3.8 kg

Garantía T-fal de 2 años por defectos de fábrica

por defectos de fábrica Precio catálogo $2,999 con descuento $1,989

con descuento Ahorro individual $1,010 (33.7% descuento)

Qué incluye el Exprimidor Citrus Press Pro de T-fal

El Exprimidor T-fal Citrus Press Pro completa el combo como electrodoméstico complementario especializado en la extracción de jugo de cítricos frescos sin desperdicio de pulpa. Diseñado específicamente para jugo natural de naranja, toronja o limón, el equipo representa una alternativa práctica frente a los exprimidores manuales tradicionales que requieren esfuerzo físico constante durante la preparación cotidiana.

El exprimidor forma parte del catálogo oficial T-fal México dentro de la línea de licuadoras y exprimidores de la marca francesa, respaldado por la trayectoria consolidada internacional del fabricante en electrodomésticos de cocina durante décadas de presencia en el mercado mexicano.

Entre sus características destacan:

Marca T-fal línea Citrus Press Pro

línea Diseñado para extracción de jugo de cítricos

Alternativa práctica vs exprimidores manuales

Trayectoria internacional T-fal consolidada

Precio catálogo $1,249 con descuento $909

con descuento Ahorro individual $340 (27.2% descuento)

(27.2% descuento) Diseño coordinado con línea T-fal

Garantía oficial T-fal México

El combo cuenta con garantía oficial T-fal México cubriendo defectos de fabricación en ambos electrodomésticos según la política vigente del fabricante francés para cada línea específica, con cobertura ampliada de 2 años en la licuadora Ultraforce Pro Inox según la ficha técnica oficial publicada en el sitio corporativo T-fal México. La compra se realiza directamente a través de la tienda oficial t-fal.com.mx con envío gratis en pedidos desde $1,999 pesos, devolución disponible por 15 días desde la recepción y pago seguro mediante múltiples opciones incluidas tarjetas bancarias y efectivo.

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